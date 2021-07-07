Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне

Экономика 07.07.2021 14:21 Новости компаний
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07.07.2021 14:21 Новости компаний
На сайте (open.ru) и в отделениях банка «Открытие» стал доступен выпуск лимитированной линейки Opencard Visa в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой, сообщила ИА "Высота 102" пресс-служба банка.
Банк «Открытие» и Visa совместно с художником Максом Гошко-Даньковым провели конкурс на лучший дизайн Opencard. Цель конкурса – дать возможность молодым художникам и любым творческим людям проявить себя, продемонстрировать свои таланты, создав уникальный кастомизированный продукт для банка. Победителем стала Анастасия Митякова из Санкт-Петербурга, набравшая наибольшее суммарное число голосов на сайте и оценочной креативной комиссии конкурса. Анастасия получила грант 100 тысяч рублей.
Концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка – открытость и инновационность.
Стоимость выпуска карты в новом дизайне – 399 рублей. Комиссия списывается единожды при выпуске. Обслуживание бесплатно.
Все остальные условия – обычные для Opencard:
— кэшбэк до 3% на все покупки;
— скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;
— доход до 4,5% годовых по счёту «Моя копилка».
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