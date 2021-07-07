Экономика

Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне

Экономика 07.07.2021 14:21 Новости компаний
0
07.07.2021 14:21 Новости компаний

На сайте (open.ru) и в отделениях банка «Открытие» стал доступен выпуск лимитированной линейки Opencard Visa в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой, сообщила ИА "Высота 102" пресс-служба банка.
Банк «Открытие» и Visa совместно с художником Максом Гошко-Даньковым провели конкурс на лучший дизайн Opencard. Цель конкурса –  дать возможность молодым художникам и любым творческим людям проявить себя, продемонстрировать свои таланты, создав уникальный кастомизированный продукт для банка. Победителем стала Анастасия Митякова из Санкт-Петербурга, набравшая наибольшее суммарное число голосов на сайте и оценочной креативной комиссии конкурса. Анастасия получила грант 100 тысяч рублей.
Концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка – открытость и инновационность.
Стоимость выпуска карты в новом дизайне – 399 рублей. Комиссия списывается единожды при выпуске. Обслуживание бесплатно.
Все остальные условия – обычные для Opencard:
— кэшбэк до 3% на все покупки;
— скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;
— доход до 4,5% годовых по счёту «Моя копилка».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
07.07.2021 15:13
Экономика 07.07.2021 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 10:26
Экономика 07.07.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 09:38
Экономика 07.07.2021 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 16:48
Экономика 06.07.2021 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 14:08
Экономика 06.07.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.07.2021 13:39
Экономика 06.07.2021 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 11:20
Экономика 06.07.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 11:10
Экономика 06.07.2021 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 10:22
Экономика 06.07.2021 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 09:00
Экономика 06.07.2021 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2021 16:23
Экономика 05.07.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.07.2021 14:48
Экономика 05.07.2021 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2021 13:59
Экономика 05.07.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2021 12:55
Экономика 05.07.2021 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2021 12:38
Экономика 05.07.2021 12:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:24
«Недавно похоронила дочь»: под Волгоградом пропала убитая горем матьСмотреть фотографии
14:26
«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модельСмотреть фотографии
14:17
«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образцаСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом пьяница-мать по неосторожности утопила в реке двухлетнюю дочьСмотреть фотографии
13:34
Суд над экс-руководителем волгоградского СК Музраевым пройдет в открытом режимеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградских врачей будут премировать за выполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
11:52
Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетомСмотреть фотографии
11:51
Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запретыСмотреть фотографии
11:04
Убийца-педофил в Волгоградской области приговорен к 22 годам колонии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:37
На трассе в Волгоградской области погиб пассажир перевернувшегося ВАЗаСмотреть фотографии
10:11
Детский интернат "Доверие" в Волгограде закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
09:45
Устроившая кровавое ДТП волгоградка села за руль нетрезвойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Начался прием заявок по программе «Семейная ипотека»Смотреть фотографии
09:22
Боевые гранаты нашли на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:48
В Волжском пассажиров автобуса шокировал «перевертыш»Смотреть фотографии
23:05
Вылетела через лобовое стекло: два человека пострадали в двойном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:13
«Такого приказа никогда не было»: волгоградский облздрав опроверг обязательную вакцинацию для получения платных медуслугСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
Вода творит чудеса: волгоградский ЦПКиО похорошел на глазах (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Водителя внедорожника арестовали на 15 суток за езду по парку и ступеням набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
В Волгограде бывшего оперативника довели до колонии миллионы приятеля-коммерсантаСмотреть фотографии
15:58
Идею о закрытии границ регионов из-за COVID-19 прокомментировали в КремлеСмотреть фотографии
15:16
В прыжке и с пистолетом: в Волгограде задержали беглого угонщика из Саратова (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:59
В Волгограде "КамАЗ" с прицепом стукнулся с маршруткой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Wi-fi, безнал и шведский стол: в волгоградской гимназии оператор питания приступил к работам по обновлению столовойСмотреть фотографии
14:08
В Волгоградской области реконструируют железнодорожный мост через ДонСмотреть фотографии
13:55
Индийский и британский штаммы коронавируса завезли в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:43
В селе Волгоградской области ликвидируют очередной очаг бешенстваСмотреть фотографии
12:56
Силовики поймали беглого волгоградского бизнесмена по делу об афере с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
12:34
Носила взятки: посреднице в громком деле о покупке фиктивной инвалидности вынесли приговор в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде экс-следователя полиции осудили за "нарисованный" протокол допросаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 