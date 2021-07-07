Федеральные новости

Суд над экс-руководителем волгоградского СК Музраевым пройдет в открытом режиме

Федеральные новости 07.07.2021 13:34
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07.07.2021 13:34


Рассмотрение по существу уголовного дела бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева начнется 14 июля в Южном окружном военном суде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, заседание назначено на 10.00 и будет проходить в открытом режиме.
На предварительном слушании, которое состоялось 6 июля, суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Музраева об исключении доказательств и возвращении дела в прокуратуру. Отклонил суд и вызов дополнительных свидетелей и истребование вещественных доказательств.
Напомним, Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков были арестованы по обвинению в террористическом акте, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.

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