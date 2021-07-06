



Индийский штамм COVID-19 "дельта" выявляют у больных в Волгоградской области. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на брифинге журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. По его словам, выборку делают сотрудники Роспотребнадзора. Так, к примеру, из 100 случаев, попавших в выборку, штамм "дельта" определяется в 17%. Также в регионе выявляется и британский штамм коронавируса. В целом, как пояснил Себелев, каждый случай заболевания коронавирусом в Волгоградской области не типируют, т.е не определяют каким именно штаммом заболел человек.

Всего за минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 218 человек. Скончались 7 жителей региона.

По словам Себелева, рост заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области отмечается уже четвертую неделю подряд. Связывают это с началом сезона отпусков, поездками за границу, активным общением. В основном преобладают семейные очаги. Вирус, как отметил глава облздрава, стал более агрессивным, его инкубационный период сократился. "Болеют все - и пожилые, и молодые. Много сейчас детей", - сообщил Себелев. Так, из 218 человек, у которых диагностировали коронавирус за сутки, 43 - это дети. Единственный способ избежать заражения, отметил глава облздрава, - это вакцинация и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Индийский штамм – это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, который был выявлен в Индии в декабре 2020 года. Британский штамм, соответственно, обнаружили впервые в Великобритании в сентябре прошлого года. Обе мутации являются более заразными по сравнению с уханьским штаммом COVID-19. А также гораздо опасными в плане стремительного течения болезни и вероятности развития тяжелых случаев, приводящих к летальному исходу.