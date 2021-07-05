Рекорд лета по числу заболевших COVID-19 побит в Волгоградской области

Здравоохранение 05.07.2021 14:02
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05.07.2021 14:02
Впервые за это лето прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки превысил две сотни человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, COVID-19 диагностирован у 207 человек, семеро скончались. Всего жертвами нового вируса стали 1552 жителя региона.
За все время пандемии в Волгоградской области выявлено 63,7 тысячи заболевших коронавирусом. Выздоровели 59,6 тысячи, из них 65 человек - за минувшие сутки.
Отметим, что рост числа заболевших в регионе отмечен с 21 июня. В этот день число заразившихся COVID-19 за сутки превысило отметку в 100 человек.
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