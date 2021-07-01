Экономика

Банк «Открытие»: размещения ОФЗ могут остаться на низком уровне до решения по ключевой ставке

Экономика 01.07.2021 17:05
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01.07.2021 17:05


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич прокомментировал итоги аукционов ОФЗ, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Последние аукционы ОФЗ показали минимальный в этом году объем привлечения. Были удовлетворены заявки только по одному выпуску на сумму 8,5 млрд рублей. Размещение второго выпуска Минфин отменил, так как цены оказались выше ожидаемых.
По сравнению с ситуацией неделей ранее, бескупонные доходности на сроках до 15 лет выросли на 10-15 б.п., все ближе подбираясь к отметке 7,3%, на которой заякорены длинные 30-летние доходности. Вероятно, рыночные игроки весьма всерьез восприняли заявление Э. Набиуллиной о том, что Банк России на следующем заседании будет рассматривать варианты повышения ключевой ставки от 25 до 100 б.п. и хотят от Минфина премию за риск резкого увеличения ключевой ставки. Инвесторов, в целом, можно понять, учитывая, что речь идет о бумагах с погашением через 10 и 15 лет с достаточно большой дюрацией. Минфин же рассматривает текущую ситуацию как временную и не готов эту премию рынку предоставить.
Если это так, то рост размещений может сохранятся на низком уровня до следующего заседания Банка России или новых комментариев представителей регулятора.

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