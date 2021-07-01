Экономика

Банк «Открытие» запустил новый сервис через Систему быстрых платежей для клиентов группы «Открытие»

Экономика 01.07.2021 15:15 Новости компаний
0
01.07.2021 15:15 Новости компаний

Банк «Открытие» предоставил клиентам дочерней страховой компании «Росгосстрах Жизнь» возможность оплатить полисы страхования жизни и регулярные взносы по ним по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Для оплаты нужно войти на сайт rgsl.ru в раздел «Способы оплаты», после заполнения всех необходимых полей создать QR-код. Далее навести на код камеру телефона, выбрать банк и провести платеж. Деньги мгновенно окажутся на счете страховой компании, чек об оплате придет на e-mail.
Летом новая функция появится и в обновленном личном кабинете клиента «Росгосстрах Жизнь».
Ранее банк «Открытие» и УК «Открытие» запустили оплату инвестиционных продуктов через Систему быстрых платежей с помощью QR-кода. Теперь купить паи паевых инвестиционных фондов компании или перечислить средства на счет стратегий ИИС можно мгновенно и без комиссий.
В ближайшее время возможность оплачивать услуги компании по QR-коду планирует предоставить своим клиентам и «Открытие Брокер».
«Банк «Открытие» активно поддерживает развитие функционала Системы быстрых платежей и предоставляет своим клиентам все необходимые сервисы, постоянно расширяя возможности использования преимуществ СБП. В ближайшее время мы планируем запустить сервис выплат от компаний физическим лицам по номеру телефона. Оплата услуг и получения средств через СБП удобны и безопасны для граждан, а компаниям позволят оптимизировать расходы на альтернативные сервисы по выплатам в пользу физлиц», - говорит Филипп Петров, руководитель продаж управления развития электронной коммерции банка «Открытие».
«Оплата с помощью системы быстрых платежей – это один из самых удобных и быстрых способов оплаты товаров и услуг, которые есть сейчас на рынке. Во-первых, это можно сделать без комиссии и на сумму до 600 000 рублей, во-вторых, не нужно вводить данные пластиковой карты и реквизиты, поэтому не будет ошибок, а в-третьих – это мгновенное зачисление на счет», –  отмечает Александр Панченко, директор проектного офиса «Росгосстрах Жизнь».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
01.07.2021 17:05
Экономика 01.07.2021 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 15:22
Экономика 01.07.2021 15:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2021 14:14
Экономика 01.07.2021 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 13:45
Экономика 01.07.2021 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 12:56
Экономика 01.07.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 11:53
Экономика 01.07.2021 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 10:19
Экономика 01.07.2021 10:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2021 10:17
Экономика 01.07.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 10:05
Экономика 01.07.2021 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 17:11
Экономика 30.06.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2021 15:24
Экономика 30.06.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 11:57
Экономика 30.06.2021 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 11:19
Экономика 30.06.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 10:48
Экономика 30.06.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 08:59
Экономика 30.06.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:52
Андрей Бочаров озадачил «Газпром» поставками газа в волгоградскую глубинкуСмотреть фотографии
17:16
Третью продольную в Волгограде за 1,6 млрд рублей реконструируют строители плотин и трассы в поймеСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде чиновники райадминистрации нагрянули с экскаватором в магазин автозапчастейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Волгоградцы забили тревогу из-за посиневшего водоемаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В Волгограде загорелись развалины тракторного заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Братьям-саратовцам вынесли суровый приговор за нападение на старушку под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:03
Тело пропавшего полгода назад рыбака нашли на Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
14:41
Музей-заповедник «Сталинградская битва» опроверг информацию о застройке Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области из-за засухи погибают сосныСмотреть фотографии
13:00
Помощник Путина прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
12:46
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском мужчину изрезали на улице из-за гаджетаСмотреть фотографии
12:20
Кафе «Пиратская гавань» в Волгограде наказали за плохую защиту от коронавирусаСмотреть фотографии
11:38
«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчикиСмотреть фотографии
11:34
Беглому экс-депутату Госдумы от Волгоградской области Паршину вынесли приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в ГосдумуСмотреть фотографии
10:19
Росстат увидел резкий рост зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанамиСмотреть фотографии
09:18
Саперы поработали на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области выросла плата за коммуналкуСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушенийСмотреть фотографии
19:01
Сотрясение и рваные раны: автоледи сбила пожилую волгоградку на перекрестке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса ФадееваСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочниковСмотреть фотографии
17:45
МТС привезет артистов Comedy Club Production в ВолгоградСмотреть фотографии
17:28
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с трубСмотреть фотографии
17:13
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университетаСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области подняли цены на газСмотреть фотографии
16:16
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июняСмотреть фотографии
16:14
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 