Экономика 01.07.2021 15:15 Новости компаний
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01.07.2021 15:15 Новости компаний
Банк «Открытие» предоставил клиентам дочерней страховой компании «Росгосстрах Жизнь» возможность оплатить полисы страхования жизни и регулярные взносы по ним по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Для оплаты нужно войти на сайт rgsl.ru в раздел «Способы оплаты», после заполнения всех необходимых полей создать QR-код. Далее навести на код камеру телефона, выбрать банк и провести платеж. Деньги мгновенно окажутся на счете страховой компании, чек об оплате придет на e-mail.
Летом новая функция появится и в обновленном личном кабинете клиента «Росгосстрах Жизнь».
Ранее банк «Открытие» и УК «Открытие» запустили оплату инвестиционных продуктов через Систему быстрых платежей с помощью QR-кода. Теперь купить паи паевых инвестиционных фондов компании или перечислить средства на счет стратегий ИИС можно мгновенно и без комиссий.
В ближайшее время возможность оплачивать услуги компании по QR-коду планирует предоставить своим клиентам и «Открытие Брокер».
«Банк «Открытие» активно поддерживает развитие функционала Системы быстрых платежей и предоставляет своим клиентам все необходимые сервисы, постоянно расширяя возможности использования преимуществ СБП. В ближайшее время мы планируем запустить сервис выплат от компаний физическим лицам по номеру телефона. Оплата услуг и получения средств через СБП удобны и безопасны для граждан, а компаниям позволят оптимизировать расходы на альтернативные сервисы по выплатам в пользу физлиц», - говорит Филипп Петров, руководитель продаж управления развития электронной коммерции банка «Открытие».
«Оплата с помощью системы быстрых платежей – это один из самых удобных и быстрых способов оплаты товаров и услуг, которые есть сейчас на рынке. Во-первых, это можно сделать без комиссии и на сумму до 600 000 рублей, во-вторых, не нужно вводить данные пластиковой карты и реквизиты, поэтому не будет ошибок, а в-третьих – это мгновенное зачисление на счет», – отмечает Александр Панченко, директор проектного офиса «Росгосстрах Жизнь».
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