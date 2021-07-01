Росстат увидел резкий рост зарплат в Волгоградской области

Экономика 01.07.2021 10:19
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01.07.2021 10:19
Хорошие новости от Росстата – жителям Волгоградской области стали больше платить. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, средняя начисленная номинальная зарплата в регионе в апреле этого года составила 37821 рубль. Из опубликованных данных следует, что этот показатель резко вырос по сравнению с февралем, когда средняя зарплата составляла всего 34098 рублей. В марте было уже больше – 36886 рублей. То есть за три месяца средняя зарплата увеличилась почти на 4 тысячи рублей!
Судя по подсчетам Росстата, такая же положительная тенденция зафиксирована и в других регионах России, а также в ЮФО. У наших некоторых соседей дела еще лучше. Так, в Ростовской области средняя начисленная номинальная зарплата составила в апреле 38544 рубля, в Астраханской – 39695, а в Краснодарском крае – и вовсе 40985 рублей. Отстает только Калмыкия – 32313 рублей.
Фото ИА "Высота 102".
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