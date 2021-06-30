Рейтинговое агентство Fitch присвоило банку «Открытие» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+»
Экономика 30.06.2021 10:48
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30.06.2021 10:48
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings CIS Ltd присвоило банку «Открытие» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером – Банком России, а также системная значимость банка «Открытие». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Агентство оценило устойчивость банка «Открытие» на уровне «bb-», принимая во внимание классическую бизнес-модель банковской группы «Открытие» на высоко конкурентном российском банковском рынке, стабильное качество активов в результате очистки баланса после санации, медианный уровень прибыльности бизнеса, достаточную капитализацию и сильную позицию по ликвидности и фондированию. Сдерживающее влияние на рейтинг банка, по мнению Fitch, оказывает относительно короткий трек-рекорд развития после санации.
Агентство приняло во внимание, что доля проблемных ссуд в кредитном портфеле банковской группы «Открытие» продолжает снижаться и составила 7,5% на 31 марта 2021 года (без учета сделок репо). При этом Fitch отмечает хорошее покрытие проблемных ссуд резервами – 89% на последнюю отчетную дату. Пандемия не оказала существенного влияния на качество активов банка. Соотношение прибыли до вычета резервов к среднему кредитному портфелю по итогам 2020 года достигло хорошего уровня в 5%, что, по мнению аналитиков, является достаточным для покрытия будущих расходов по резервам группы.
Fitch отмечает высокий уровень достаточности капитала: 14.5% Basel III Tier 1, однако не исключает снижение уровня достаточности капитала до рыночных уровней в среднесрочной перспективе, учитывая стратегию роста кредитного портфеля темпами быстрее рынка.
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