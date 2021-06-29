



Давайте честно. Сегодня мало тех, кто стремится связать свою жизнь с заводами, производством. Нет того, немного романтического отношения к рабочим профессиям, которое было в середине прошлого века. И это не хорошо и не плохо. Это просто так есть. И не только в России, но и везде. Сегодня «моду» на профессии диктуют IT-корпорации. У подрастающих поколений есть четкий запрос на работу в высокотехнологичных компаниях – Google, Яндекс, Microsoft – и переезд в большие города, которые дают эту возможность. И еще большие города дают быстрый доступ к инфраструктуре, которой зачастую пока нет в провинции. Это касается и досуга, и медицины, и культуры, и спорта и так далее. Современному человеку важно иметь такой доступ, чтобы комфортно жить и работать. Заводские династии с огромной историей превращаются в раритет, страницу в Википедии.

При этом уровень автоматизации на производствах пока не на том уровне, чтобы полностью отказаться от присутствия человека на заводе, поэтому удержание сотрудников, их мотивация - это настоящий вызов, от решения которого зависит будущее современной промышленности. И времени на раскачку нет. Впрочем, нет и четкого ответа, как решить эту проблему нет. Каждая компания решает этот вопрос для себя самостоятельно, и настолько комплексно, насколько это возможно, потому что набор инструментов у бизнеса для этого ограничен.

Очевидно, что эффективным инструментом может стать преображение городской инфраструктуры, в которых работают компании.

Сегодня бизнес находится в постоянном диалоге с местными властями и обществом. Этому, в том числе, способствуют социальные медиа. Бизнес в режиме «подписчика» видит, что люди жалуются на обветшалый местный стадион, на отсутствие лавочек или освещения в парках. Логично, что, если мы хотим, чтобы к нам на производство приходила молодежь, то и города, где работают наши предприятия, должны быть развиты и приближены по своему инфраструктурному потенциалу к крупнейшим городам – Москве, Петербургу и Екатеринбургу – к тем городам, куда стремится молодежь. В этом смысле – вопросы развития инфраструктуры – это непаханое поле, и практически любая инициатива, которая реализуется, принимается с большой поддержкой.

Насколько важно комплексно смотреть на любую задачу, о чем я говорила ранее, наглядно продемонстрировал прошлый год, прошедший в плотной борьбе с коронавирусом.

Например, большинство городов, где работают заводы РУСАЛа – по российским меркам не крупные, и близость медицинских учреждений в период пандемии сыграла важную роль в преодолении наиболее острых периодов.

Еще весной прошлого года Олег Дерипаска предложил построить новые медицинские центры в Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. Так, началось возведение целой сети медицинских центров для пациентов с внебольничной пневмонией, на которые РУСАЛ направил 4 млрд рублей. И наши сотрудники в целом очень ответственно и с пониманием отнеслись к мерам профилактики, которые были введены на производстве для защиты здоровья. В Шелехове даже был такой мем, что, если по улице идет человек в маске – это наш сотрудник.

Но, конечно, именно открытие «Медицинских центров помощи и спасения» позволило сгладить зависимость небольших городов от медицинской инфраструктуры районных центров. Теперь больше не приходится ехать около 400 км от Тайшета до Красноярска или от Краснотурьинска до Екатеринбурга, чтобы получить высококвалифицированную помощь или сделать КТ.

При этом новые медцентры оказывают медицинскую помощь не только людям в тех городах, где они были построены, но и жителям из ближайших городов.

Например, численность населения Краснотурьинска – около 60 тыс. человек. Однако новый центр принимает пациентов из близ расположенных Серова, Карпинска, Североуральска. Поэтому охват оказания высокотехнологичной медицинской помощи составляет свыше 200 тыс. жителей севера Свердловской области.

Более того, пусть и по такой неприятной причине, но эти города временно стали местом притяжения лучших врачей. И здесь та же самая история – большую роль в том, останется ли молодой специалист в регионе зависит от того, какие перспективы и возможности он увидит для себя и своей семьи. Помимо разных досуговых возможностей, конечно, основа стабильной жизни – это собственное жилье. В прошлом году мы для своих сотрудников запустили масштабную жилищную программу, которая предполагает отсутствие первоначального взноса, а также софинансирование компанией выплат половины по кредиту.

Программа призвана отметить, поддержать лучших и удержать их. Казалось бы, замечательная инициатива. Но не все так просто. В некоторых городах после анализа жилищного фонда мы поняли, что в Братске, Саяногорске, Ачинске последние 20 лет ничего не строили. И после того, как 1-й этап программы стартовал, мы оказались в ситуации, что следующие участники должны будут выбирать на вторичном рынке крайне ветхое жилье. И, по сути, через 10-15 лет, пока шла бы программа, это жилье просто превратилось бы в морально устаревшие активы. Поэтому компания приняла решение самостоятельно построить микрорайоны для заводчан. Проект получил название «Мини-полис». По сути это будут отдельные микрорайоны малоэтажного строительства со школой, детскими садами, спортивными площадками, бассейнами.

Уверены, что подобные проекты вдохнут в регионы новую жизнь.

Поселок Таежный в Красноярском крае, где работает Богучанский алюминиевый завод, наглядно продемонстрировал, что запуск подобного микрорайона со школами, садами, больницей, помогает развитию населенного пункта, привлекает малый бизнес, мотивирует лучших специалистов. А это то, что сейчас действительно важно для современной промышленности.

Автор — Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом.



