Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношей





Двое молодых парней 18 и 19 лет погибли сегодня в Серафимовичском районе в лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, лобовое ДТП автомашин "ИЖ Ода" и "ЗИЛ" произошло около 8 утра на 18 км автодороги "Серафимович - Усть-Хоперская". От удара грузовик съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Легковой автомобиль разорвало на части. На фотографиях с места происшествия запечатлены жуткие кадры: по дороге разбросаны куски металла от автомобиля и тела погибших.





В результате ДТП погибли 19-летний водитель легковушки и его 18-летний пассажир. На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются обстоятельства ДТП.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области