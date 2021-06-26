Здравоохранение 26.06.2021 12:30
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26.06.2021 12:30
За минувшие сутки у 126 жителей Волгоградской области был диагностирован COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус. рф, поступательный рост числа заболевших наблюдается в регионе с 18 июня. С этого дня количество новых выявленных случаев болезни растет день ото дня.
Скончались за сутки 7 человек. На сегодняшний день в скорбном списке 1491 погибший от нового вируса в Волгоградской области. По данным статистики, 73 человека вылечились от COVID-19.
Всего за все время пандемии в регионе зарегистрировано 62,2 тысячи заражений коронавирусом.
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