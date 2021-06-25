Трио браконьеров осудили за вылов 232 кг рыбы в Волгоградской области





Виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо крупном размере признаны трое жителей Волгоградской области Юрий Терехов, Владимир Соколовский и Александр Феоктистов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в объединенной пресс-службе судов региона, Волжский городской суд приговорил Соколовского к 2,5 годам лишения свободы условно, Феоктистова к 2 годам условно, а Терехова к 3 годам 3 месяцам колонии общего режима. Терехов также признан виновным в хранении 139 граммов марихуаны.

Все трое обвинялись в незаконном вылове 232 килограммов рыбы частиковых пород.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Расследование проводило Волгоградское линейное управление МВД России на транспорте. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.







