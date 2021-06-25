Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в Волгограде

Происшествия 25.06.2021 12:06
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25.06.2021 12:06
Два человека пострадали сегодня в автоаварии в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 10:30, следовавший по улице Засекина автомобиль "Hyundai Accent", которым управлял 43-летний местный житель, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной "Lifan" под управлением 54-летнего водителя.
От удара иномарки получили значительные повреждения. В больницу с места происшествия были госпитализированы воитель "Hyundai Accent" и 53-летняя пассажирка второго автомобиля.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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