Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в Волгограде





Два человека пострадали сегодня в автоаварии в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 10:30, следовавший по улице Засекина автомобиль "Hyundai Accent", которым управлял 43-летний местный житель, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной "Lifan" под управлением 54-летнего водителя.





От удара иномарки получили значительные повреждения. В больницу с места происшествия были госпитализированы воитель "Hyundai Accent" и 53-летняя пассажирка второго автомобиля.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области