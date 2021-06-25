Происшествия

Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в Волгограде

Происшествия 25.06.2021 12:06
0
25.06.2021 12:06


Два человека пострадали сегодня в автоаварии в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 10:30, следовавший по улице Засекина автомобиль "Hyundai Accent", которым управлял 43-летний местный житель, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной "Lifan" под управлением 54-летнего водителя.

От удара иномарки получили значительные повреждения. В больницу с места происшествия были госпитализированы воитель "Hyundai Accent" и 53-летняя пассажирка второго автомобиля.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
25.06.2021 10:55
Происшествия 25.06.2021 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2021 10:31
Происшествия 25.06.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2021 13:38
Происшествия 24.06.2021 13:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2021 09:17
Происшествия 24.06.2021 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2021 18:20
Происшествия 23.06.2021 18:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2021 18:15
Происшествия 23.06.2021 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2021 15:39
Происшествия 23.06.2021 15:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2021 15:11
Происшествия 23.06.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2021 13:24
Происшествия 23.06.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2021 12:25
Происшествия 23.06.2021 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2021 10:07
Происшествия 23.06.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2021 09:28
Происшествия 23.06.2021 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2021 18:56
Происшествия 22.06.2021 18:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2021 14:12
Происшествия 22.06.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2021 13:19
Происшествия 22.06.2021 13:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:28
В Волгоградской области сын-убийца закопал мать в огородеСмотреть фотографии
17:22
Михаил Белов: «Волгоградцы оценивают инфляцию выше, чем есть на самом деле»Смотреть фотографии
16:25
Четырехполосную трассу длиной 24,9 км начали строить в обход ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 годСмотреть фотографии
15:05
Олег Савченко — о нацпроектах: «В Волгоградской области сделан качественный шаг вперед»Смотреть фотографии
14:53
Волгоградского коммерсанта отправили в колонию за хищение 46 млн рублей на стройке детсадаСмотреть фотографии
14:27
Трио браконьеров осудили за вылов 232 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
Депутата Волгоградской облдумы «застукали» в прививочном центреСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Борец с коррупцией возглавил районный отдел полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
Коронавирусная статистика ухудшилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Новый главный пристав Волгоградской области официально вступила в должностьСмотреть фотографии
12:06
Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
На национальном киберполигоне прошли масштабные учения для энергетической отрасли РоссииСмотреть фотографии
11:27
В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяинаСмотреть фотографии
10:31
Отважившаяся на обгон автоледи врезалась в иномарку на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
Партию неучтенной обуви изъяли из магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021»Смотреть фотографии
09:07
Экс-депутата Волгоградской облдумы выдвинули в Госдуму от МосквыСмотреть фотографии
08:08
Последняя надежда: под Волгоградом вдова попросила Путина разобраться с захватом земельСмотреть фотографии
19:49
Ремонтируйте сами: новоселов в Волжском бросили один на один с «лысой» трехэтажкойСмотреть фотографии
17:54
«Это неуважение»: волгоградского депутата-миллионера взволновали судьи в джинсахСмотреть фотографии
17:13
Цели достигнуты: контртеррористические учения завершились в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде родился ЛюциферСмотреть фотографии
16:20
Экс-председателя Дзержинского суда Волгограда от колонии спас ребенокСмотреть фотографии
15:50
Суд в Ростове-на-Дону приступает к рассмотрению дела волгоградского генерала Михаила МузраеваСмотреть фотографии
14:44
Дышите глубже: в волгоградских маршрутках усилят масочный режимСмотреть фотографии
13:44
Как сэкономить на оплате проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
13:38
Прокуратура начала проверку жалоб на боли в глазах у детей в летнем лагере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области прибавилось количество стобалльниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 