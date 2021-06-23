



Развитие агропромышленного сектора в регионе – одна из приоритетных задач власти, финансовых институтов и бизнеса.

В Волгоградской области примером такой слаженной и сплоченной работы является сельскохозяйственное предприятие «Донское». Здесь успешно реализуется инвестпроект, рассчитанный на 5 лет. За это время общий объем вложений в развитии комплекса составит более 2 миллиардов рублей. Реализовывать и внедрять новые технологии в производство фермерскому хозяйству помогает надежный партнер – Сбербанк.





Сотрудничество СП «Донское» со Сбербанком осуществляется вот уже 17 лет, с самого основания производства. За это время сельхозпредприятие неоднократно кредитовалось и пользовалось сложными составными банковскими продуктами, в том числе инвестиционными кредитами на приобретение специализированного оборудования (доильное оборудование типа карусель и система искусственного орошения и др.)

В 2020 году на предприятии сданы в эксплуатацию 1-й и 2-й этапы животноводческого комплекса (возведены корпуса для содержания коров, доильно-молочный блок и необходимые инфраструктурные объекты для обеспечения деятельности животноводческого комплекса). Помимо этого, более 3 тысяч гектаров земель сельхозпредприятия будут задействованы под орошения. Около 800 гектаров планируется оснастить системой орошения и в этом году. На реализацию этого проекта Сбербанк уже инвестировал 150 миллионов рублей.





Как отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин, развитие в регионе сельскохозяйственных производств или модернизация уже существующих является одной из главных задач. Сбербанк финансирует многие проекты данной отрасли. В таких предприятиях большой потенциал, и важнейшей задачей является развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства.

Использование орошаемых участков позволит сельхозпредприятию увеличивать урожайность кормовых культур в 4-5 раз, и это для животноводческого комплекса — важный показатель роста и развития.

«Мы находим сотрудничество со Сбербанком весьма выгодным. Инвестиции позволяют строить и оснащать по самым современным требованиям корпуса для животных, увеличивать поголовье и объемы производимого высококачественного молока, а также расширять площадь обрабатывающих земель», - отметил генеральный директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко.

Модернизировать и наращивать производство сельхозпредприятием Волгоградское отделение Сбербанка помогает не только в Калачевском районе. Кредитные и лизинговые программы банка востребованы среди фермерских хозяйств всего региона. И когда есть примеры успешной работы, есть желание идти вперед и достигать успеха в своем деле.



