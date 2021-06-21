В Волгограде разыскивают мальчика, похищенного отцом из Читы





Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Чита разыскивается 9-летний Рязанов Алексей Сергеевич, которого похитил его отец. Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении 47-летнего Рязанова Сергея Николаевича, который увез мальчика в неизвестном направлении, возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».





Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея и Сергея Рязановых просьба сообщить по телефонам: +7(3022)23-47-63 и +7(3022)23-47-61.











