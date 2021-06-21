«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает пожарную безопасность





Защита жизней и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда на Гремячинском ГОКе – самый главный приоритет «ЕвроХим-ВолгаКалия» и головной компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко.

На площадке строительства Гремячинского ГОКа уже действует военизированная горноспасательная часть. Для тренировок сотрудников ВГСЧ в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям, создан уникальный учебно-тренировочный центр, оборудованный современными устройствами.





Подключив специальные датчики и надев тяжелое снаряжение, горноспасатели проходят полосу препятствий, имитирующую аварию в горных выработках. Задымление, вибрация, ограниченное пространство для действий, громкие звуки и плохая видимость, искусственно созданные тренажером, помогают тренирующимся наиболее эффективно отработать необходимые навыки и умения.

Для максимальной защиты предприятия от возможных происшествий, связанных с возгоранием, было решено создать на промышленной площадке ГОКа отдельное подразделение противопожарной службы

Торжественное открытие отдельного поста 10 пожарно-спасательной части 3 отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области состоялось на площадке Гремячинского ГОКа 10 июня.

Церемония прошла по всем правилам: разрезание ленточки, поздравления и напутствия личному составу, поднятие флага, вручение символического ключа от здания и даже показательный выезд дежурного караула пожарно-спасательного подразделения на тушение пожара и спасение пострадавшего.

В празднике приняли участие представители главного управления МЧС России по Волгоградской области, руководители и сотрудники Гремячинского ГОКа.

«Радует ответственное отношение «ЕвроХим-ВолгаКалия» к обеспечению пожарной безопасности, - отметил заместитель начальника Главного управления по федеральной противопожарной службе Сергей Девяткин. - Такой отдельный пост крайне необходим, ведь до ближайшей пожарной части МЧС России больше 20 километров, а в борьбе с огнем счет идет на минуты».

Пока в распоряжении пожарной охраны два здания. В первом, двухэтажном — гараж на три машины, просторный учебный класс, столовая, душевая, спальное помещение - в общем, все, что необходимо для эффективного несения службы и полноценного отдыха. Во втором здании разместилась еще одна стоянка на три пожарные машины, отдельно оборудована мойка. Помимо прочего, в распоряжении пожарной бригады есть учебно-тренировочный комплекс.

Сейчас в распоряжении отдельного поста находится один пожарный автомобиль, но в планах руководства «ЕвроХим-ВолгаКалия» и ГУ МЧС России по Волгоградской области – увеличение штатной численности и технической оснащённости пожарно-спасательного подразделения по мере развития Гремячинского ГОКа и его выхода на проектные мощности.



