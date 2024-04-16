Экономика

Темпы жилищного строительства в Волгоградской области побили новый рекорд

Экономика 16.04.2024 19:05
0
16.04.2024 19:05


Волгоградстат отметил активизацию индивидуального жилищного строительства в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, в январе-марте 2024 года население региона построило жилые дома общей площадью 153,5 тыс. кв. метров, что составило 118,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.
Всего в Волгоградской области в этом году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 253,3 тыс. кв. метров, что на 24,2% больше, чем в январе-марте 2023 года.
При этом 61% из этого объема приходится на частные дома. Застройщиками-юридическими лицами введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 99,8 тыс. кв. метров. Это  на 35,0% больше, чем в январе-марте 2023 года.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.04.2024 13:13 Реклама
Экономика 16.04.2024 13:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2024 16:02 Реклама
Экономика 15.04.2024 16:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2024 17:59
Экономика 12.04.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.04.2024 16:55
Экономика 12.04.2024 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2024 11:27 Реклама
Экономика 12.04.2024 11:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2024 09:20 Реклама
Экономика 12.04.2024 09:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.04.2024 14:36
Экономика 11.04.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.04.2024 11:24 Реклама
Экономика 11.04.2024 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2024 15:38 Реклама
Экономика 09.04.2024 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2024 12:35
Экономика 09.04.2024 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2024 14:08
Экономика 08.04.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2024 08:58
Экономика 06.04.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.04.2024 17:41 Реклама
Экономика 05.04.2024 17:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2024 11:21 Реклама
Экономика 05.04.2024 11:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2024 20:24
Экономика 04.04.2024 20:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:38
Под Волгоградом осудили фермера за пролитую кровь на полях «Дяди Вани»Смотреть фотографии
21:21
В матче «Каустика» и «Саратова» забросили 60 мячейСмотреть фотографии
20:41
Минобороны наградило волгоградского военного священника Сергия ПоповаСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде внедрили контроль за тандемами лихачей на электросамокатахСмотреть фотографии
19:39
Депутаты и общественники обсудили экологическую стратегию Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:05
Темпы жилищного строительства в Волгоградской области побили новый рекордСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде произошел пожар в девятиэтажке на Семи ветрахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области школьники осваивают управление дронамиСмотреть фотографии
17:31
Жара до +30 и ураган: погода приготовила новый сюрприз волгоградцамСмотреть фотографии
16:57
В Волгоградской области ИИ поможет терапевтам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
16:34
Переработчик ПЭТ-бутылок в Волжском заработал 45 млн рублей и угодил под судСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде ул. Иркутскую расширят за счёт средств регионального резервного фондаСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом обвалился потолок отремонтированной поликлиникиСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец на отдыхе утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта»Смотреть фотографии
14:06
Град прошелся по очередному хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
13:20
В Волжском из-за паводка приостановят работу переправы через АхтубуСмотреть фотографии
13:13
Сотрудники ЕвроХима помогли жителям Котельниково справиться с последствиями циклона «Ольга»Смотреть фотографии
13:03
Суд в Волгограде арестовал пацанку и ее банду за избиение пассажиров автобуса №103Смотреть фотографии
12:49
Врача бюро МСЭ в Волгограде осудили за присвоение инвалидности за взяткиСмотреть фотографии
12:26
МЧС требовало закрыть обрушившийся ТЦ «Арбуз молл» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Мэрия Волгограда заплатила 330 тысяч рублей за несуществующие остановкиСмотреть фотографии
11:35
Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 105 летСмотреть фотографии
11:28
Прокуратура проведет проверку из-за обрушения ТЦ «Арбуз» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Почему Путин поддерживает Бочарова? Мнение политолога Андрея ЧешоваСмотреть фотографии
11:09
В Волгоградской области 14-летняя девочка стала мамойСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель иномарки на остановке протаранил автобусСмотреть фотографии
10:36
Юного волгоградца осудили за кровавую резню около пивнушкиСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцы сняли на видео обрушившуюся часть ТЦ «Арбуз молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:32
14-летний мотоциклист умер в больнице спустя неделю после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
 