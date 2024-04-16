



Волгоградстат отметил активизацию индивидуального жилищного строительства в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, в январе-марте 2024 года население региона построило жилые дома общей площадью 153,5 тыс. кв. метров, что составило 118,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Волгоградстат отметил активизацию индивидуального жилищного строительства в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, в январе-марте 2024 года население региона построило жилые дома общей площадью 153,5 тыс. кв. метров, что составило 118,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.

При этом 61% из этого объема приходится на частные дома. Застройщиками-юридическими лицами введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 99,8 тыс. кв. метров. Это на 35,0% больше, чем в январе-марте 2023 года.





Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Всего в Волгоградской области в этом году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 253,3 тыс. кв. метров, что на 24,2% больше, чем в январе-марте 2023 года.