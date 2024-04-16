Экономика 16.04.2024 19:05
0
16.04.2024 19:05
Волгоградстат отметил активизацию индивидуального жилищного строительства в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, в январе-марте 2024 года население региона построило жилые дома общей площадью 153,5 тыс. кв. метров, что составило 118,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.Всего в Волгоградской области в этом году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 253,3 тыс. кв. метров, что на 24,2% больше, чем в январе-марте 2023 года.
При этом 61% из этого объема приходится на частные дома. Застройщиками-юридическими лицами введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 99,8 тыс. кв. метров. Это на 35,0% больше, чем в январе-марте 2023 года.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Сотрудники ЕвроХима помогли жителям Котельниково справиться с последствиями циклона «Ольга»16.04.2024 13:13 Реклама
Экономика 16.04.2024 13:13 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших ипотечных программ15.04.2024 16:02 Реклама
Экономика 15.04.2024 16:02 Реклама
Председатель Поволжского банка Сбербанка и губернатор обсудили в Волгограде перспективы сотрудничества12.04.2024 17:59
Экономика 12.04.2024 17:59
На риск-саммите Сбера аграрии обсудили особенности зернотрейдинга и сделок по приобретению активов12.04.2024 16:55
Экономика 12.04.2024 16:55
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличными12.04.2024 11:27 Реклама
Экономика 12.04.2024 11:27 Реклама
Региональная электросетевая компания «Волгоградоблэлектро» модернизирует сети12.04.2024 09:20 Реклама
Экономика 12.04.2024 09:20 Реклама
Волгоград наращивает логистические мощности на пути МТК «Север – Юг»11.04.2024 14:36
Экономика 11.04.2024 14:36
На «Красном Октябре» провели экскурсию для будущих металлургов11.04.2024 11:24 Реклама
Экономика 11.04.2024 11:24 Реклама
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов09.04.2024 15:38 Реклама
Экономика 09.04.2024 15:38 Реклама
На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудников09.04.2024 12:35
Экономика 09.04.2024 12:35
В среднем по 312 тысяч рублей кредитов набрали волгоградцы08.04.2024 14:08
Экономика 08.04.2024 14:08
Теперь заживем? Росстат обрадовал волгоградцев ростом средней зарплаты до 51661 рубля06.04.2024 08:58
Экономика 06.04.2024 08:58
Предприятие ТМК стало дипломантом конкурса СНГ за достижения в области качества05.04.2024 17:41 Реклама
Экономика 05.04.2024 17:41 Реклама
Сады Придонья продолжают инвестировать в обучение своих сотрудников05.04.2024 11:21 Реклама
Экономика 05.04.2024 11:21 Реклама
В Волгоградской области подорожали яйца и сахар04.04.2024 20:24
Экономика 04.04.2024 20:24