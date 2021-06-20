Облизбирком молчит: волгоградские активисты объявили о решении по референдуму

Расследования 20.06.2021 10:52
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20.06.2021 10:52
Сторонники волгоградского времени сообщили о решении облизбиркома, который отказал в проведении референдума по переходу региона в другой часовой пояс. При этом в облизбиркоме по данному поводу хранят молчание уже третий день, хотя заседание с таким вопросом в повестке дня, состоялось еще 18 июня, а пресс-секретарь избирательной комиссии не отвечает на звонки. Не опубликовано данное решение и на сайте облизбиркома.
Между тем, как рассказали ИА «Высота 102» сторонники волгоградского времени, поводом для отказа послужило большое количество отбракованных подписей: 17,2% (при допустимых 5%). На заседании ИК даже прозвучала формулировка «…более чем 3-х кратное превышение».
При этом у членов инициативной группы вызвали вопросы причины, которые послужили поводом для отбраковки подписей. Например, размеры граф подписного листа были слишком малы. Это привело к большому количеству сокращений и в результате многие данные участников референдума могли быть искажены. Наименование графы «Адрес места жительства» вводила и, очевидно, ввело в заблуждение многих жителей Волгоградской области, которые указывали свой фактический адрес проживания. Многие предполагали, что их участие в сборе подписей могут проверить, а по адресу регистрации их просто не найдут.
Серьезные разногласия у членов инициативной группы возникли и в вопросе заверения ошибок в подписном листе - что считать ошибкой, а что помаркой? Перед сбором подписей ИК, пояснили активисты, не предоставила соответствующих инструкций, о том, в каком виде необходимо заверять ошибки, поэтому если ошибку исправлял сам подписант, активисты считали, что этого более чем достаточно.
Сейчас активисты ждут от облизбиркома совместного с инициативной группой заявления, обосновывающего отказ в проведении референдума. Ждут этого и журналисты.
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