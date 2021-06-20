Расследования

Облизбирком молчит: волгоградские активисты объявили о решении по референдуму

Расследования 20.06.2021 10:52
0
20.06.2021 10:52


Сторонники волгоградского времени сообщили о решении облизбиркома, который отказал в проведении референдума по переходу региона в другой часовой пояс. При этом в облизбиркоме по данному поводу хранят молчание уже третий день, хотя заседание с таким вопросом в повестке дня, состоялось еще 18 июня, а пресс-секретарь избирательной комиссии не отвечает на звонки. Не опубликовано данное решение и на сайте облизбиркома. 
Между тем, как рассказали ИА «Высота 102» сторонники волгоградского времени, поводом для отказа послужило большое количество отбракованных подписей: 17,2% (при допустимых 5%). На заседании ИК даже прозвучала формулировка «…более чем 3-х кратное превышение».
При этом у членов инициативной группы вызвали вопросы причины, которые послужили поводом для отбраковки подписей. Например, размеры граф подписного листа были слишком малы. Это привело к большому количеству сокращений и в результате многие данные участников референдума могли быть искажены. Наименование графы «Адрес места жительства» вводила и, очевидно, ввело в заблуждение многих жителей Волгоградской области, которые указывали свой фактический адрес проживания. Многие  предполагали, что их участие в сборе подписей могут проверить, а по адресу регистрации их просто не найдут.
Серьезные разногласия у членов инициативной группы  возникли и в вопросе заверения  ошибок в подписном листе -  что считать ошибкой, а что помаркой? Перед сбором подписей ИК, пояснили активисты,  не предоставила соответствующих инструкций, о том, в каком виде необходимо заверять ошибки, поэтому если ошибку исправлял сам подписант, активисты  считали, что этого более чем достаточно.  
Сейчас активисты ждут от облизбиркома совместного с инициативной группой заявления, обосновывающего отказ в проведении референдума. Ждут этого и журналисты. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
19.06.2021 16:30
Расследования 19.06.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2021 13:12
Расследования 18.06.2021 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2021 12:46
Расследования 18.06.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2021 16:07
Расследования 17.06.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2021 11:41
Расследования 17.06.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 12:48
Расследования 16.06.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 11:39
Расследования 16.06.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 09:40
Расследования 16.06.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 17:39
Расследования 15.06.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 14:57
Расследования 15.06.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 13:39
Расследования 15.06.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 10:58
Расследования 15.06.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 10:17
Расследования 15.06.2021 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2021 11:58
Расследования 13.06.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2021 19:24
Расследования 12.06.2021 19:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:15
Проскочили на волне: «Руки Вверх!» собрали тысячи поклонников на «Волгоград Арене»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:27
В жутком ДТП под Волгоградом погибли младенец и двое взрослыхСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Облизбирком молчит: волгоградские активисты объявили о решении по референдумуСмотреть фотографии
10:22
В Волжском сбили мотоциклиста на «Ямахе»Смотреть фотографии
08:14
Волгоградский юрист об ужесточении выдачи лицензий на ружья: «Люди — это главное»Смотреть фотографии
21:15
«Никому нет дела»: 80-летний волгоградец взял шефство над мемориалом жертвам теракта 2013 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:14
Андрей Бочаров возглавил список «ЕР» по Волгоградской области на выборах в ГосдумуСмотреть фотографии
16:30
Группу рыбаков осудили в Волгоградской области за промышленный улов в нерестСмотреть фотографии
14:57
Коронавирус в Волгоградской области унес жизнь 30-летнего мужчиныСмотреть фотографии
14:45
Сгорела кожа: на волгоградском предприятии расследовали несчастный случай с рабочимСмотреть фотографии
13:25
Для охраны Кремля выбрали 15 призывников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Настоящее лето: экстремальная жара надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:33
Жители юга Волгограда «потеряли» Вечный огоньСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде упрямому ТСЖ выдали китайское предупреждение из-за «домика Карлсона»Смотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом на мосту погиб водитель легковушкиСмотреть фотографии
20:35
Перед выходными в Волжском стартовал купальный сезонСмотреть фотографии
19:40
Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»Смотреть фотографии
19:07
«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в безднуСмотреть фотографии
17:59
Волгоградские коммерсанты пожаловались прокурору на мусор и оплату госконтрактовСмотреть фотографии
16:30
«Сидела на подоконнике»: в Волгоградской области девушку остановили от рокового прыжкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Волгоградцам открыли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрамСмотреть фотографии
15:33
Глава Роспотребнадзора допустила обязательную вакцинацию в других регионах по примеру МосквыСмотреть фотографии
14:36
Фекальная речка душит жителей поселка в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
«Росгосстрах»: консультационный продукт «Коронавирус Инфо» стал самым популярным на цифровой платформе «Мой_Сервис Мед»Смотреть фотографии
13:57
На юге Волгограда отключат водуСмотреть фотографии
13:23
Школьник упал с высоты на занятиях по скалолазанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 балловСмотреть фотографии
13:12
Волгоградские следователи раскрыли двойное убийство 18-летней давностиСмотреть фотографии
12:46
«Сложил в наволочку и закопал»: суд в Волгоградской области рассмотрит дело о краже 18 миллионов у хуторянинаСмотреть фотографии
12:17
Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 