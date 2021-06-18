«Сидела на подоконнике»: в Волгоградской области девушку остановили от рокового прыжка

Происшествия 18.06.2021 16:30
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18.06.2021 16:30
Стали известны подробности происшествия, случившегося в Михайловке и закончившегося "хэппи-эндом". Благодаря неравнодушным гражданам и умелым действиям пожарных удалось спасти жизнь девушки. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, 16 июня около двух часов дня в окне одного из домов по ул. Некрасова на четвертом этаже жители увидели молодую женщину, которая сидела на подоконнике, свесив вниз ноги. Девушка, предположительно, находившаяся в неадекватном состоянии, грозилась прыгнуть вниз.
«Мы позвонили на номер 112, приехали полицейские, пожарные, скорая помощь. Пожарные молодцы, установили лестницу, внизу развернули брезент на случай, если она упадет», - рассказали очевидцы. По их словам, взобравшийся по лестнице пожарный сначала пытался уговорить девушку спуститься с ним по лестнице, но она не соглашалась. Тогда он разбил стекло окна и вытолкнул девушку внутрь квартиры. Так удалось избежать самого страшного.
Видео Instagram vzglyad.pw
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