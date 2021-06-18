Экономика

Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в большей части регионов

Экономика 18.06.2021 13:06 Новости компаний
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18.06.2021 13:06 Новости компаний


Экосистема недвижимости ВТБ «Метр квадратный» проанализировала потенциальный спрос на льготную ипотеку в регионах России после 1 июля.  По оценке аналитиков, программа сохранит особую значимость в 24 регионах, а еще более чем в 30 субъектах будет актуальна для клиентов с первым взносом до 25%. 
Согласно предложению Президента России, льготная ипотека для приобретения жилья в новостройках может быть продлена до 1 июля 2022 г. с обновленными условиями, включая снижение максимальной суммы кредита до 3 млн рублей для всех регионов и повышением ставки до 7%.
В соответствии с данными Банка России, средний размер ипотеки на первичном рынке по всей стране вырос с начала года по апрель на 15%, до 3,9 млн руб. В разрезе конкретных регионов средний чек до 3 млн руб. зафиксирован в 24 субъектах РФ, которые характеризуются сравнительно невысокой стоимостью недвижимости или широким предложением на рынке.
Среди них – Алтайский край, Республика Алтай, Курганская и Псковская области (2,3 млн), Ульяновская область (2,4 млн), Воронежская, Оренбургская и Рязанская области (2,5 млн), Удмуртская Республика (2,6 млн), Вологодская, Калининградская, Пензенская, Ростовская, Челябинская области, Краснодарский край и Республика Марий Эл (2,7 млн), Кировская и Самарская области, Чувашская Республика (2,8 млн), Республика Башкортостан, Республика Карелия, Пермский край, Свердловская и Тамбовская области (2,9 млн).
Кроме того, еще более чем в 30 субъектах России средний размер кредита на новостройки составляет от 3 до 3,5 млн рублей. Для заемщиков из этих регионов госпрограмма останется выгодным решением в случае готовности оплатить до 25% стоимости объекта из собственных средств, а остальную сумму оформить по льготной программе. 
«На сегодняшний день на регионы со средним чеком по ипотеке до 3 млн рублей приходится около трети сделок на первичном рынке. Мы считаем, что в новых условиях эта доля может вырасти за счет того, что крупные девелоперы частично переориентируют свое внимание из мегаполисов на региональные рынки. Это поможет увеличить объем ввода жилья и, надеемся, стабилизировать цены за счет усиления конкуренции и появления большого числа новых объектов», - комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор компании «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ).
По словам топ-менеджера, в меньшей степени новые условия программы будут актуальны для столичных рынков, где средний размер ипотечного кредита давно превышает обозначенные 3 млн рублей. На Москву и Санкт-Петербург совокупно приходится более четверти первичного рынка России, однако общий уровень продаж, по мнению М2, до конца года сохранится на высоком уровне. В первую очередь – за счет большого объема уже выведенных на рынок объектов недвижимости, а также традиционного роста спроса в осенне-зимний период.

 

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