Экономика

ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки

Экономика 18.06.2021 08:54 Новости компаний
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18.06.2021 08:54 Новости компаний


С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе «Сельская ипотека» со ставкой 2,7% годовых. Клиенты могут оформить кредит на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до 5 этажей. Предложение доступно для сельских территорий и городов c населением до 30 тысяч жителей в 15 регионах России.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сельская ипотека действует в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России. Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а также на первичном рынке по договорам долевого участия и уступки прав требования. Ипотека доступна на срок до 24 лет и первом взносе от 10%. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, а для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей.
По условиям программы приобретаемый объект должен быть пригоден для постоянного проживания, обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обладать достаточной площадью в расчете на 1 члена семьи, согласно нормам, установленным органами местного самоуправления.
«Стратегической задачей ВТБ является обеспечение максимального числа граждан доступным и комфортным жильем, для чего мы постоянно расширяем перечень своих ипотечных программ. Загородная недвижимость в период пандемии стала как никогда популярной, и в этом году эта тенденция только усиливается. Благодаря сельской ипотеке и льготным ценовым параметрам приобретение или строительство дома в деревне или небольшом городе становится более простым и выгодным. Это особенно  актуально для семей с детьми, специалистов, которые планируют работать на селе, или граждан, выбравших удаленный формат работы», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.
Программа запущена в 15 регионах России, среди них: Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Ленинградская область, Нижегородская область, Белгородская область, Оренбургская область, Воронежская область, Омская область, Челябинская область, Свердловская область, Пензенская область, Алтайский край, Красноярский край, Калининградская область. В дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирования, планируется распространить действие сельской ипотеки на всю региональную сеть банка. Исключением являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев 2021 года банк нарастил продажи жилищных кредитов на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оформив 132 тысяч сделок более чем на 400 млрд рублей. По итогам этого года ВТБ намерен довести объем выдач жилищных кредитов до 1,2 трлн рублей, обеспечив прирост в пределах 30%.


 

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