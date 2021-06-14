Происшествия

Под Волгоградом во время охоты на косулю погиб местный житель

Происшествия 14.06.2021 20:37
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14.06.2021 20:37


В Иловлинском районе 43-летний местный житель погиб на охоте на косулю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, напарник охотника получил ранение предплечья.
По предварительным данным, трое приятелей выехали на охоту в Иловлинском районе неподалеку от хутора Авилов, где они подстрелили крупную дичь, сообщила информагентству и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова. Когда один из охотников нанес раненому животному удар ружьем, оно непроизвольно выстрелило - 43-летний владелец огнестрельного оружия скончался на месте происшествия. Боеприпас также задел второго охотника. Третий товарищ бросился на помощь пострадавшему и вызвал экстренные службы.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также правоохранительные органы дадут оценку законности пребывания мужчин с оружием в лесу с учетом действующих запретов на охоту.

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