В Волгограде из-за лихача-пенсионера в массовом ДТП пострадал мужчина

Происшествия 14.06.2021 13:37
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14.06.2021 13:37
ДТП с участием четырех автомобилей случилось в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД Волгоградской области, сегодня в половине одиннадцатого утра автомобиль «Нисан Экстрейл» под управлением 66-летнего мужчины двигался по трассе «Волгоград-Сальск» со стороны Красноармейского района.
На 6-ом километре автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся сначала с «Киа Спектра», затем протаранил в лоб «семерку». От удара отечественная легковушка отлетела на «Хендэ Акцент». В результате ДТП пострадал 43-летний пассажир «семерки».
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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