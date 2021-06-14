В Волгограде из-за лихача-пенсионера в массовом ДТП пострадал мужчина





ДТП с участием четырех автомобилей случилось в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД Волгоградской области, сегодня в половине одиннадцатого утра автомобиль «Нисан Экстрейл» под управлением 66-летнего мужчины двигался по трассе «Волгоград-Сальск» со стороны Красноармейского района.





На 6-ом километре автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся сначала с «Киа Спектра», затем протаранил в лоб «семерку». От удара отечественная легковушка отлетела на «Хендэ Акцент». В результате ДТП пострадал 43-летний пассажир «семерки».

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.