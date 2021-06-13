Происшествия 13.06.2021 11:19
0
13.06.2021 11:19
Двое взрослых и трое несовершеннолетних пассажиров обратились за медицинской помощью после столкновения двух легковых автомобилей в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 603 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».
По предварительной информации, 26-летняя женщина-водитель, которая управляла автомашиной «Лада Ларгус», при выезде с подъездной дороги, ведущей от села Политотдельское, не уступила дорогу и совершила столкновение с движущейся со стороны села Бережновка автомашиной «Audi 80».
Реклама
Дальнобойщик из Дагестана пострадал в перевернувшейся фуре в Волгограде13.06.2021 12:03
Происшествия 13.06.2021 12:03
Решил проскочить на «красный»: в центре Волгограда разбился мопедист (ВИДЕО)13.06.2021 10:55
Происшествия 13.06.2021 10:55
В Волгограде водитель насмерть сбил 81-летнюю женщину и сбежал12.06.2021 09:55
Происшествия 12.06.2021 09:55
На юге Волгограда из-за ливня обвалился тротуар11.06.2021 18:11
Происшествия 11.06.2021 18:11
В Волгограде скончался еще один мотоциклист в страшной аварии11.06.2021 15:16
Происшествия 11.06.2021 15:16
Влетел в знак: в Волгограде сбили еще одного мотоциклиста (ВИДЕО)11.06.2021 12:20
Происшествия 11.06.2021 12:20
Водитель кабриолета в Волгоградской области пытался дать взятку догнавшим его полицейским (ВИДЕО)11.06.2021 11:02
Происшествия 11.06.2021 11:02
Двухлетняя девочка погибла из-за восковой свечи в Волгоградской области11.06.2021 09:12
Происшествия 11.06.2021 09:12
В Волгограде иномарка врезалась в скоростной трамвай11.06.2021 08:42
Происшествия 11.06.2021 08:42
В Волгограде на тусовке стритрейсеров насмерть разбились двое парней (ФОТОШОК)11.06.2021 08:27
Происшествия 11.06.2021 08:27
Водитель без прав протаранил скутер без номеров в городе Волгоградской области10.06.2021 10:01
Происшествия 10.06.2021 10:01
Силовики задержали в Волгоградской области мужчину, находившегося в федеральном розыске10.06.2021 09:58
Происшествия 10.06.2021 09:58
В Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»09.06.2021 18:12
Происшествия 09.06.2021 18:12
Освободившийся из колонии житель Крыма забил до смерти пенсионера в Волгограде (ВИДЕО)09.06.2021 11:26
Происшествия 09.06.2021 11:26
В Волгоградской области селянин едва не погиб в горящей машине09.06.2021 09:26
Происшествия 09.06.2021 09:26
Реклама