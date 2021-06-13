



Двое взрослых и трое несовершеннолетних пассажиров обратились за медицинской помощью после столкновения двух легковых автомобилей в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 603 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».

По предварительной информации, 26-летняя женщина-водитель, которая управляла автомашиной «Лада Ларгус», при выезде с подъездной дороги, ведущей от села Политотдельское, не уступила дорогу и совершила столкновение с движущейся со стороны села Бережновка автомашиной «Audi 80».



