Спорт

В парке Волгограда трансляцию матчей Евро-2020 прекратили из-за COVID-19

Спорт 12.06.2021 13:39
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12.06.2021 13:39


Приостановлена трансляция матчей чемпионата Европы по футболу в волгоградском парке «Раздолье» у музея «Россия-моя история». Как сообщил ИА «Высота 102» сегодня директор парка Андрей Еркин, такое решение принято по рекомендации оперативного штаба в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что включение видеоэкранов для трансляции спортивных мероприятий рассматривается как массовое мероприятие, провоцирующее распространение коронавирусной инфекции. С учетом того, что количество заболеваний COVID в последнее время увеличивается, решено приостановить трансляцию матчей Евро-2020 на экранах в парке «Раздолье».
Руководство парка приносит свои извинения.  
Ранее «Высота 102» сообщала, что в парке «Раздолье» накануне открылась оборудованная зона для просмотра матчей Евро-2020.
Отметим, что официальные фан-зоны открылись в девяти российских городах, но Волгограда среди них нет. В этот список вошли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сочи, Тула и Пенза. 
Евро-2020, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. Игры группового турнира состоятся с участием 24 команд в 11 европейских городах. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Матч Бельгия - Россия пройдет сегодня, 12 июня. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры в 22:00.

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