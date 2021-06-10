Экономика 10.06.2021 15:04 Новости компаний
0
10.06.2021 15:04 Новости компаний
Сервис для регистрации бизнеса reg.open.ru с подачей онлайн-заявки и выпуском ЭЦП теперь доступен в 52 городах России. Они остаются бесплатными для компаний малого и среднего бизнеса при подаче документов в ФНС онлайн, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Reg.open.ru позволяет подготовить и сформировать пакет документов для регистрации ООО и ИП самостоятельно всего за 15 минут. Кроме того, с его помощью можно подать документы для регистрации ИП и ООО с одним учредителем онлайн без посещения ФНС и оплаты госпошлины.
Для онлайн-подачи документов в налоговую необходимо пройти процедуру идентификации и выпустить электронную цифровую подпись. В банке «Открытие» эти процессы максимально упрощены – идентификация будет проведена там, где удобно будущему предпринимателю, а ЭЦП менеджер привезет с собой.
Теперь онлайн-подача документов в ФНС доступна для компаний малого и среднего бизнеса в 52 городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Курск, Липецк, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Смоленск, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск.
Реклама
ВТБ начинает выдавать квалифицированную электронную подпись10.06.2021 15:37
Экономика 10.06.2021 15:37
На промплощадке «КАУСТИКа» стартовали соревнования престижного конкурса «Лучший по профессии»10.06.2021 12:47
Экономика 10.06.2021 12:47
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода10.06.2021 11:41
Экономика 10.06.2021 11:41
ВТБ обновил линейку депозитов для предпринимателей09.06.2021 16:16
Экономика 09.06.2021 16:16
Тренд рынка меди задает спекулятивная активность09.06.2021 13:30
Экономика 09.06.2021 13:30
ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Волгограде на 26%09.06.2021 12:59
Экономика 09.06.2021 12:59
Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций09.06.2021 11:43
Экономика 09.06.2021 11:43
ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве09.06.2021 10:34
Экономика 09.06.2021 10:34
Пополняемый вклад банка «Открытие» признан одним из самых выгодных на рынке08.06.2021 19:37
Экономика 08.06.2021 19:37
Активы розничных фондов ВТБ Капитал Инвестиции превысили отметку в 200 млрд рублей08.06.2021 16:14
Экономика 08.06.2021 16:14
Рубль укрепляется вместе с другими сырьевыми валютами08.06.2021 15:14
Экономика 08.06.2021 15:14
Погрузка на железной дороге в Волгоградской области составила более 5,9 млн тонн в январе-мае08.06.2021 11:11
Экономика 08.06.2021 11:11
ВТБ узнал, когда россияне чаще всего заказывают такси08.06.2021 10:55
Экономика 08.06.2021 10:55
Летнее предложение от ŠKODA: сервисное обслуживание с выгодой до 30%08.06.2021 10:53
Экономика 08.06.2021 10:53
«Волгоградэнергосбыт»: при оплате внимательно заполняйте реквизиты08.06.2021 09:41
Экономика 08.06.2021 09:41
Реклама