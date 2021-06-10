



В течение всего июня сотрудники рабочих специальностей предприятий группы «НИКОХИМ» – АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг», ООО «МагМайн», ООО «АКСОН» и филиала «КАУСТИКа» «Волгоградской ТЭЦ-3» - будут соревноваться за звание лучшего в своей профессии.

«Лучший аппаратчик химического производства» – именно с этой номинации традиционно стартовал конкурс профмастерства на промплощадке «КАУСТИКа». Эта профессия является самой востребованной на предприятии. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, почти тридцать наименований специальностей заявлены только в этой номинации корпоративного конкурса. В связи с необходимостью соблюдения профилактических мер, участвующие в нём разделены на малые группы до десяти человек. Стимулирование заинтересованности рабочих в повышении своих профессиональных навыков и выявление высококвалифицированных специалистов – главные приоритеты корпоративных соревнований, которые проводятся ежегодно с самого начала работы предприятия.

В конкурсном списке этого года представлены пятнадцать номинаций самых актуальных рабочих специальностей – слесари, электромонтёры, электрогазосварщики, контролёры качества продукции, лаборанты и другие. Впервые включена номинация «Оператор рассолодобычных скважин». Из двадцати четырёх работающих в ООО «МагМайн» операторов, восемь человек изъявили желание принять участие в конкурсных состязаниях. Среди них как опытные работники со стажем более двадцати лет, так и недавно пришедшие на производство.

«Участвую в таком конкурсе впервые, ответил на все теоретические вопросы, – говорит оператор рассолодобычных скважин 5 разряда Сергей Трофимов. – С практической частью задания, где необходимо было последовательно расставить обозначения на технологической схеме, думаю, что также справился. Работаю на предприятии «МагМайн» больше года, устраивает график работы, стабильная зарплата, а также доброжелательные отношения в коллективе».

В составе конкурсной комиссии ведущие специалисты компании, некоторые из них в начале своей трудовой карьеры также принимали участие в заводских соревнованиях. Ежегодно, помимо призеров корпоративных состязаний, среди конкурсантов выбирают и достойных престижного звания «Лучший молодой рабочий по профессии».

В конкурсе этого года примут участие около двухсот человек. Результаты корпоративных состязаний станут известны в июле. Всех, кто занял призовые места и отмечен конкурсной комиссией, ожидает материальное вознаграждение. Победители будут отстаивать звание лучших в своей профессии на областном конкурсе среди коллег, представляющих ведущие предприятия региона.