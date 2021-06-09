В Волжском устранили последствия ночного потопа

Происшествия 09.06.2021 07:59
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09.06.2021 07:59
В Волжском ликвидировали последствия аварийной ситуации, из-за чего оказалась затопленной улица. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, накануне вечером в районе дома №39 по ул. Оломоуцкой из колодца стала вытекать вода. Бригады «Водоканала» и сотрудники управляющей компании приступили к устранению нештатной ситуации. Без воды остались жители нескольких домов, расположенных на улице Оломоуцкой - №№30, 38 и 40. После окончания ремонтных работ водоснабжение было восстановлено. Между тем, на отключение воды жаловались также жители других микрорайонов – 21, 22, 24 и 26-ого. Однако в течение часа вода вернулась в квартиры волжан.
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