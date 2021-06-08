









Взбодриться, а потом выстрелить друг в друга, чтобы "не было обидно", решили двое школьников из Волжского в Волгоградской области и осуществили задуманное. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, видео перестрелки подростки записали на телефон, а потом показали силовикам, когда стало ясно, что никакого таинственного стрелка не существует. На записи видно, что один школьник предлагает другу "хапнуть адреналина" и снять на видео, как пуля отскочит или войдет в ногу. О том, как дальше развивалась ситуация, подростки чистосердечно рассказали силовикам.

Чтобы не было обидно за полученное ранение, первый "стрелок" предложил пострадавшему другу произвести ответный выстрел. После завершившейся перестрелки покалеченные парни направились в школу - один на репетицию, второй сдавать долги. Ранение у одного из подростков заметила классный руководитель и поинтересовалась, что произошло. Школьники почему-то решили выдумать историю про несуществующего стрелка. Однако позже их обман раскрылся.

В ГУ МВД России по региону отметили, что подростки ранее в поле зрения правоохранителей не попадали и на учете не состояли.

Напомним, что ЧП произошло сегодня в поселке Краснооктябрьский в Волжском. В результате стрельбы из пневматической винтовки двое школьников 15 и 16 лет получили ранения мягких тканей голени и предплечья. Их увезли на "скорой" в травмпункт и оказали медицинскую помощь. Они сообщили учителям и правоохранителям, что в них стрелял неизвестный мужчина около школы.

На розыск и задержание стрелка были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место ЧП выезжали руководители УМВД по Волжскому, областного Главка, прокурор и следователи. Силы были потрачены напрасно. Сейчас правоохранительные органы проводят проверки по факту заведомо ложного вызова специализированных служб и устанавливают причины, которые побудили детей солгать.



