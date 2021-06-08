



В январе-мае 2021 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Волгоградской области составила более 5,9 млн тонн, что на 6,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, за 5 месяцев отправлено:

– нефти и нефтепродуктов – 3,4 млн тонн (-2,9% к январю-маю 2020 года);

– цемента – 530,6 тыс. тонн (-10,4%);

– чёрных металлов – 364,8 тыс. тонн (-30,3%);

– зерна – 344,9 тыс. тонн (-26,9%);

– продовольственных товаров – 187,6 тыс. тонн (-7,8%);

– жмыхов – 153,2 тыс. тонн (+5,6%);

– кокса – 152 тыс. тонн (- 4,8%);

– химикатов и соды – 148,1тыс. тонн (-39,7%);

– строительных грузов – 126,1 тыс. тонн (+47,9%);

– промышленного сырья и формовочных материалов – 35 тыс. тонн (+13,8%).



