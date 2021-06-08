Экономика

Погрузка на железной дороге в Волгоградской области составила более 5,9 млн тонн в январе-мае

Экономика 08.06.2021 11:11 Новости компаний
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08.06.2021 11:11 Новости компаний


В январе-мае 2021 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Волгоградской области составила более 5,9 млн тонн, что на 6,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, за 5 месяцев отправлено:
– нефти и нефтепродуктов – 3,4 млн тонн (-2,9% к январю-маю 2020 года);
– цемента – 530,6 тыс. тонн (-10,4%);
– чёрных металлов – 364,8 тыс. тонн (-30,3%);
– зерна – 344,9 тыс. тонн (-26,9%); 
– продовольственных товаров – 187,6 тыс. тонн (-7,8%);
– жмыхов – 153,2 тыс. тонн (+5,6%);
– кокса – 152 тыс. тонн (- 4,8%);
– химикатов и соды – 148,1тыс. тонн (-39,7%);
– строительных грузов – 126,1 тыс. тонн (+47,9%);
– промышленного сырья и формовочных материалов – 35  тыс. тонн (+13,8%).

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