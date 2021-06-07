Экономика

Почти 500 новых вагонов пополнят составы поездов дальнего следования в текущем году

Экономика 07.06.2021 12:43 Новости компаний
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07.06.2021 12:43 Новости компаний


Для повышения комфорта пассажиров в пути холдинг «РЖД» обновляет вагоны в поездах дальнего следования.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в течение 2021 года на сеть российских железных дорог планируется поставить 477 новых пассажирских вагонов производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод»: 346 одноэтажных купейных и плацкартных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов, и 131 двухэтажный купейный вагон.
Первая поставка двухэтажных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов, ожидается уже летом. Всего в этом году должны поставить 68 таких вагонов. Принципиальное отличие нового подвижного состава заключается в применении пневматических рессор в тележках, которые обеспечивают более плавный ход.
Вагоны имеют современный дизайн и увеличенный габарит купе, расположенных на втором этаже. 
Обновленный интерьер отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, и отличается повышенной комфортабельностью. В купе вместо полок с мягкими накладками появились полноценные диваны. 
Предусмотрена возможность регулировать температуру воздуха в каждом купе, для каждого пассажира установлены индивидуальные сейфы. В одном из трех туалетных комплексов, расположенных в каждом вагоне, имеется душ. 
Также в двухвагонных сцепах предусмотрена сервисная зона, где могут быть установлены вендинговые автоматы и кофемашины, оборудуется багажное отделение или место для перевозки велосипедов и горных лыж.
Фото пресс-службы ПривЖД

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