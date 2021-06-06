Награжденный Орденом мужества житель Волгоградской области взыскал с Росгвардии компенсацию за старую рану в Чечне





Жителю Палласовского района, который принимал участие в контртеррористической операции в Чечне и был награжден орденом Мужества, пришлось в суде добиваться единовременной выплаты за ранение, полученное в 1998 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Палласовский районный суд, Ержан Курбанов потребовал с управления Росгвардии и войсковой части №6688 единовременную выплату в размере 60 окладов, а также взыскания в размере пятилетнего денежного содержания.

Как было установлено в суде, в 1998 году во время боевых действий в Чечне в так называемой Кадарской зоне Ержан Курбанов, будучи солдатом-срочником, получил сквозное пулевое ранение предплечья. После ранения он был признан ограниченно годным к военной службе. Сержанту тогда выплатили около 10 тысяч рублей страховки. Однако обладатель Ордена мужества посчитал, что имеет право на более серьезные выплаты. Хотя ни в Росгвардии, ни в войсковой части не согласились с исковыми требованиями Ержана Курбанова, суд обязал и войсковую часть, и управление Южного округа войск национальной гвардии выплатить жителю Палласовского района шестьдесят окладов в связи с ранением. Правда, с учетом величины окладов на момент получения ранения сумма вышла не очень большая – около 39 тысяч рублей. Во взыскании пятилетнего денежного содержания ему было отказано. Решение суда не вступило в законную силу.



