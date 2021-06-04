Правоохранители занялись волгоградской «Памятью»

Расследования 04.06.2021 18:28
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04.06.2021 18:28
Правоохранительные органы проводят проверку для решения вопроса о привлечении должностного лица ООО «СП «Память» к уголовной ответственности по фактам распространения недостоверной информации о похоронном деле. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня заявил руководитель Волгоградского управления антимонопольной службы Роман Лучников.
Сегодня же Арбитражный суд Волгоградской области признал законным постановление УФАС о привлечении «Памяти» к административной ответственности и наложении штрафа в размере 300 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что еще в январе 2020 года антимонопольщики рассмотрели дело в отношении ООО «СП «Память», которое уличили в распространении недостоверной и несоответствующей законодательству о похоронном деле информации. Ритуальное предприятие настаивало на том, что исключительным правом на захоронение на муниципальных кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде. Тогда ООО «СП «Память» признали нарушающими ст. 14.8 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, в соответствии с которой не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1-14.7 Закона о защите конкуренции. Коммерческой организации было выдано предписание о прекращении нарушения.
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