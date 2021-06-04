Правоохранители занялись волгоградской «Памятью»





Правоохранительные органы проводят проверку для решения вопроса о привлечении должностного лица ООО «СП «Память» к уголовной ответственности по фактам распространения недостоверной информации о похоронном деле. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня заявил р уководитель Волгоградского управления антимонопольной службы Роман Лучников.