Экономика

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу на ПМЭФ 2021

Экономика 03.06.2021 18:28
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03.06.2021 18:28


Председатель ПСБ Петр Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Стороны обсудили результаты действующих совместных программ в регионе, а также перспективные направления сотрудничества. 
Сейчас ПСБ реализует ряд проектов, направленных на повышение качества и доступности банковских услуг для жителей и предприятий региона. Банк кредитует крупнейшие предприятия области, а также активно развивает ипотечное и потребительское кредитование, предоставляя специальные условия для сотрудников коммерческих и бюджетных организаций, учреждений здравоохранения и высших учебных заведений, силовых ведомств.
В рамках дальнейшего сотрудничества планируется расширить участие ПСБ в приоритетных проектах региона, в том числе – в программах городского и муниципального хозяйства, а также в реализации региональной инвестиционной программы. 
«Мы намерены усилить взаимодействие с Волгоградской областью по целому ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, ипотечное кредитование, городские и муниципальные программы благоустройства и развития территорий. Это необходимые инициативы, и мы готовы предоставить ресурсы, экспертизу и финансовый инструментарий, — отметил Петр Фрадков. — Также мы готовы рассмотреть наше участие в социально значимых проектах – развитии и модернизации инфраструктуры, спортивных объектов на территории региона. В 2021 году мы планируем открыть в Волгограде Центр уличного баскетбола в рамках «Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».
«Невозможно реализовать ни один инвестиционный проект без финансового партнера. ПСБ не первый год оказывает финансовую поддержку проектам социально-экономического развития Волгоградской области. Сегодня в соглашении с банком мы определили новые направления для сотрудничества, что позволит ускорить реализацию приоритетных программ и проектов области», — подчеркнул Андрей Бочаров. 
Фото предоставлено Пресс-службой Администрации Волгоградской области.

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