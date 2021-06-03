



Председатель ПСБ Петр Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Стороны обсудили результаты действующих совместных программ в регионе, а также перспективные направления сотрудничества.

Сейчас ПСБ реализует ряд проектов, направленных на повышение качества и доступности банковских услуг для жителей и предприятий региона. Банк кредитует крупнейшие предприятия области, а также активно развивает ипотечное и потребительское кредитование, предоставляя специальные условия для сотрудников коммерческих и бюджетных организаций, учреждений здравоохранения и высших учебных заведений, силовых ведомств.

В рамках дальнейшего сотрудничества планируется расширить участие ПСБ в приоритетных проектах региона, в том числе – в программах городского и муниципального хозяйства, а также в реализации региональной инвестиционной программы.

«Мы намерены усилить взаимодействие с Волгоградской областью по целому ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, ипотечное кредитование, городские и муниципальные программы благоустройства и развития территорий. Это необходимые инициативы, и мы готовы предоставить ресурсы, экспертизу и финансовый инструментарий, — отметил Петр Фрадков. — Также мы готовы рассмотреть наше участие в социально значимых проектах – развитии и модернизации инфраструктуры, спортивных объектов на территории региона. В 2021 году мы планируем открыть в Волгограде Центр уличного баскетбола в рамках «Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».

«Невозможно реализовать ни один инвестиционный проект без финансового партнера. ПСБ не первый год оказывает финансовую поддержку проектам социально-экономического развития Волгоградской области. Сегодня в соглашении с банком мы определили новые направления для сотрудничества, что позволит ускорить реализацию приоритетных программ и проектов области», — подчеркнул Андрей Бочаров.