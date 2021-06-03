Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу на ПМЭФ 2021
Экономика 03.06.2021 18:28
0
03.06.2021 18:28
Председатель ПСБ Петр Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Стороны обсудили результаты действующих совместных программ в регионе, а также перспективные направления сотрудничества.
Сейчас ПСБ реализует ряд проектов, направленных на повышение качества и доступности банковских услуг для жителей и предприятий региона. Банк кредитует крупнейшие предприятия области, а также активно развивает ипотечное и потребительское кредитование, предоставляя специальные условия для сотрудников коммерческих и бюджетных организаций, учреждений здравоохранения и высших учебных заведений, силовых ведомств.
В рамках дальнейшего сотрудничества планируется расширить участие ПСБ в приоритетных проектах региона, в том числе – в программах городского и муниципального хозяйства, а также в реализации региональной инвестиционной программы.
«Мы намерены усилить взаимодействие с Волгоградской областью по целому ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, ипотечное кредитование, городские и муниципальные программы благоустройства и развития территорий. Это необходимые инициативы, и мы готовы предоставить ресурсы, экспертизу и финансовый инструментарий, — отметил Петр Фрадков. — Также мы готовы рассмотреть наше участие в социально значимых проектах – развитии и модернизации инфраструктуры, спортивных объектов на территории региона. В 2021 году мы планируем открыть в Волгограде Центр уличного баскетбола в рамках «Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».
«Невозможно реализовать ни один инвестиционный проект без финансового партнера. ПСБ не первый год оказывает финансовую поддержку проектам социально-экономического развития Волгоградской области. Сегодня в соглашении с банком мы определили новые направления для сотрудничества, что позволит ускорить реализацию приоритетных программ и проектов области», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Фото предоставлено Пресс-службой Администрации Волгоградской области.
Реклама
Банк «Открытие» и Mail.ru Group помогут малому и среднему бизнесу перейти в цифру03.06.2021 16:12
Экономика 03.06.2021 16:12
ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью03.06.2021 14:19
Экономика 03.06.2021 14:19
Банк «Открытие»: в ЮФО дети чаще всего пользуются YouTube и TikTok03.06.2021 13:05
Экономика 03.06.2021 13:05
Банк «Открытие» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве03.06.2021 12:37
Экономика 03.06.2021 12:37
ВТБ первым из банков подписал соглашение о поддержке туриндустрии с Ростуризмом03.06.2021 12:23
Экономика 03.06.2021 12:23
ВТБ: рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть03.06.2021 10:07
Экономика 03.06.2021 10:07
Каждый пятый лист гипсокартона ВОЛМА уходит на экспорт03.06.2021 09:01
Экономика 03.06.2021 09:01
Новый Volkswagen Golf. Восьмое поколение мирового бестселлера уже в продаже03.06.2021 08:28
Экономика 03.06.2021 08:28
«Деметра-Холдинг» и ФосАгро развивают сотрудничество в сфере сервисов для АПК02.06.2021 16:28
Экономика 02.06.2021 16:28
Квитанция ушла в онлайн: как волгоградцы по-новому платят за электроэнергию02.06.2021 11:04
Экономика 02.06.2021 11:04
Банк «Открытие» и «Метриум»: 5 мифов проектного финансирования01.06.2021 16:23
Экономика 01.06.2021 16:23
ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости01.06.2021 16:15
Экономика 01.06.2021 16:15
ВТБ Капитал Инвестиции дарят акции российских компаний новым клиентам01.06.2021 15:08
Экономика 01.06.2021 15:08
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-апрель 2021 года по РСБУ составила 34,5 млрд рублей01.06.2021 15:02
Экономика 01.06.2021 15:02
Мобильное управление автомобилем: как работают подключаемые сервисы Renault?01.06.2021 12:50
Экономика 01.06.2021 12:50
Реклама