Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции дарят акции российских компаний новым клиентам

Экономика 01.06.2021 15:08 Новости компаний
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01.06.2021 15:08 Новости компаний


С 1 июня по 31 июля все новые клиенты ВТБ Капитал Инвестиции, открывающие брокерский счет, смогут получить в подарок акции российских компаний. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, для этого им нужно будет проходить уроки в рамках специального курса по инвестициям, разработанного для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов. Правильно ответив на все вопросы, можно собрать стартовый портфель из 10 акций, которые можно продавать за реальные рубли.
Обучающий курс состоит из 10 уроков, которые дают базовые знания, необходимые для успешного старта в инвестициях: об особенностях акций, облигаций, фондов, валюты и золота. Дается представление о том, как собирать портфель и как им управлять, а также о тонкостях и нюансах инвестиционного процесса. После прохождения каждого урока предлагается ответить на 3 вопроса. Если как минимум на два клиент дает правильный ответ, он получает за это одну подарочную акцию, которая будет определена случайным образом. Бумага будет отображаться в портфеле в отдельном разделе. Если клиент примет решение, что данная инвестиция ему не интересна, акцию можно будет продать по рыночной цене, деньги от сделки поступят на следующий день и их можно будет вывести на реквизиты из анкет участника акции.
«Для нас важно, чтобы начинающие инвесторы, которые только приходят на рынок, получали необходимые для успешного старта знания. Данное предложение направлено именно на это. Также в процессе обучения и отслеживания пополняющегося портфеля акций они увидят, насколько просто работать с приложением ВТБ Мои Инвестиции, как быстро проходят все транзакции и каким интересным это может быть инструментом для сохранения и преумножения собственных сбережений», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.
ВТБ Мои Инвестиции регулярно признаются лучшим приложением для инвестиций на российском рынке в рамках различных конкурсов. В мае оно стало победителем премии Investfunds Awards. Сегодня это не только доступ более чем к 10 000 различных инструментов на 33 биржах мира, но и качественная аналитика, новости, инвестиционные идеи. Число ежедневно использующих приложение пользователей только с начала года выросло на треть и превысило 300 тысяч. Ежедневно в мобильном приложении совершается порядка 1 млн сделок, обороты по которым стабильно выше 100 млрд рублей в день.

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