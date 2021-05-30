В Волжском машина с пьяной женщиной-водителем протаранила забор

Происшествия 30.05.2021 10:00
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30.05.2021 10:00
33-летняя женщина пострадала в ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром «ВАЗ-2105» протаранил металлический забор на территории СНТ «Цветущий сад». Выяснилось, что за рулем находилась пьяная женщина, которая не справилась с управлением. Горе-водитель получила ушибы.
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