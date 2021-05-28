Волгоградцы требуют найти и обезвредить «неадеквата с ружьем»





Заявление в полицию после ночного отстрела собак написала волгоградка Елена. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Красноармейского района, накануне поздно вечером в частном сектора на улице Клавы Панчишкиной раздались выстрелы. «Когда мы утром проснулись, увидели лужи крови – неизвестный застрелил собаку, которая здесь жила. Она была ласковая, никому ничего плохого не делала, просто просила еду для себя и еще двух собак, одна из которых чипирована. После страшной ночной расправы осталась только одна собака, вторую мы не нашли – неизвестно, или ее тоже застрелили, или она убежала. Та, которая осталась, очень напугана, а мы боимся, что живодер расправится и с ней», - рассказала Елена, которая и сообщила в полицию о произошедшем.

П о словам женщины, она и ее соседи потрясены произошедшим. «Негодяй совершил уголовное преступление, и мы требуем, чтобы его нашли и привлекли к ответственности. Собаку убили только за то, что она жила и просила у людей кусок хлеба. Тот, кто разгуливает с оружием по ночам на нашей улице, может также застрелить любого, кто, например, заступится за животных. Мы очень надеемся, что неадеквата с ружьем найдут», - заявила Елена.

Напомним, это уже далеко не первый случай в Волгограде жестокой расправы с бездомными собаками. В животных стреляют, им подкидывают отраву, при этом убийц бездомышей, как правило, не находят.