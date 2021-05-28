Происшествия

Волгоградцы требуют найти и обезвредить «неадеквата с ружьем»

Происшествия 28.05.2021 12:27
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28.05.2021 12:27


Заявление в полицию после ночного отстрела собак написала волгоградка Елена. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Красноармейского района, накануне поздно вечером в частном сектора на улице Клавы Панчишкиной раздались выстрелы. «Когда мы утром проснулись, увидели лужи крови – неизвестный застрелил собаку, которая здесь жила. Она была ласковая, никому ничего плохого не делала, просто просила еду для себя и еще двух собак, одна из которых чипирована. После страшной ночной расправы осталась только одна собака, вторую мы не нашли – неизвестно, или ее тоже застрелили, или она убежала. Та, которая осталась, очень напугана, а мы боимся, что живодер расправится и с ней», - рассказала Елена, которая и сообщила в полицию о произошедшем. 
По словам женщины, она и ее соседи потрясены произошедшим. «Негодяй совершил уголовное преступление, и мы требуем, чтобы его нашли и привлекли к ответственности. Собаку убили только за то, что она жила и просила у людей кусок хлеба. Тот, кто разгуливает с оружием по ночам на нашей улице, может также застрелить любого, кто, например, заступится за животных. Мы очень надеемся, что неадеквата с ружьем найдут», - заявила Елена. 
Напомним, это уже далеко не первый случай в Волгограде жестокой расправы с бездомными собаками. В животных стреляют, им подкидывают отраву, при этом убийц бездомышей, как правило, не находят.

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