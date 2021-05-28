Экономика

Предприниматели Поволжья успешно пользуются продуктами Сбера

Экономика 28.05.2021 09:48 Новости компаний
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28.05.2021 09:48 Новости компаний


В День российского предпринимательства в регионах Поволжья представители малого бизнеса рассказали о наиболее популярных продуктах, которые они используют для развития своего дела. Предприниматели встретились с журналистами, чтобы рассказать о своем бизнесе и партнерстве со Сбером.
По словам бизнесменов, всё большую популярность набирают новые продукты Сбера и его экосистемы. Предприниматели все чаще пользуются корпоративными картами и банковским страхованием. В среднем небанковскими продуктами Сбера пользуется более 24% представителей малого бизнеса-клиентов Сбербанка. Также популярность набирают продукты экосистемы Сбера: бизнесмены отмечает удобство сервисов, которые позволяют экономить время и повышать эффективность работы сотрудников. В среднем на одного клиента-предпринимателя в Сбербанке в Поволжье приходится около 4 продуктов Сбера.
«От лица Сбербанка поздравляю предпринимателей с профессиональным праздником. Мы рады, что являемся партнерами почти 200 тыс. представителей малого и микробизнеса в регионах Поволжья. Мы постоянно меняемся, чтобы наши предложения отвечали запросам наших клиентов, давали максимальное количество возможностей для развития бизнеса», - отметил Ярослав Костарев, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка.
Дмитрий Томарев, директор ООО «Феникс»: «Мы полностью сосредоточены на своем производственном процессе благодаря надёжному партнёру - Сбербанку. Я в любой момент могут решить возникающие вопросы при помощи личного кабинета в СберБизнес. Для своего удобства мы используем дебетовую бизнес-карту от Сбербанка. Это очень удобно, можно направить средства на нужды организации, на расходные материалы или какие-либо хозяйственные расходы. Быстро и не нужно составлять авансовые отчёты, количество необходимых документов уменьшается. При этом Сбер для нас – это не только финансовые услуги, но и сервисы экосистемы. Например, мы периодически пользуемся телемедициной. Сервис СберЗдоровье повышает производительность труда сотрудников за счёт возможности консультации с врачами на рабочем месте».
Напомним, в честь Дня предпринимателя Сбер и компании экосистемы подготовили для клиентов скидки, специальные условия доступа к полезным бизнес-сервисам и открыли досрочную регистрацию в проекте СберРядом.
На странице Дня предпринимателя пользователи могут оформить подписку сервиса Работа.ру с 30%-й скидкой. Предложение действует до 30 мая. «Деловая среда» дарит предпринимателям бесплатный доступ на 14 дней к образовательной подписке для старта и развития бизнеса «Деловая среда Премиум», а также скидку 75% на продление подписки на год. Акция действует с 26 мая по 2 июня. В этот же период предприниматели могут оформить скидку на сервис «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» от компании СберРешения. Первые 5 месяцев доступа — со скидкой в 10%, а начиная с 6 месяца — 15%. СберЛогистика в рамках Дня предпринимателя подготовила уникальное предложение — у клиентов Сбера есть возможность отправить 10 посылок всего по 1 рублю при регистрации в сервисе с 26 мая по 02 июня.



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