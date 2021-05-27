Экономика

В СберБанке в два раза сократилось время одобрения заявок на ипотеку

Экономика 27.05.2021 15:20 Новости компаний
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27.05.2021 15:20 Новости компаний


Срок одобрения заявки на ипотеку в СберБанке уменьшился до 2 минут. В 2020 году он составлял 4 минуты. Выводы приводятся в исследования сервиса «ДомКлик», которое составлено на основе проекта «Открытые данные».
Ускоренное рассмотрение заявок стало возможным благодаря обработке документов искусственным интеллектом в режиме реального времени и переходу к оформлению ипотеки в онлайн на сервис «ДомКлик».
Николай Васев, Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«В условиях пандемии, когда граждане стараются минимизировать контакты и походы в места скопления людей, в том числе и банки, многие процессы можно провести онлайн, например, подать заявку на оформление ипотечного кредита. Сделать это и получить ответ от банка должно быть максимально удобно и быстро. «ДомКлик» проанализировал данные и зафиксировал уменьшение срока одобрения заявок по ипотеке в банке. Теперь время ожидания занимает всего 2 минуты. Отмечу, что ипотека является одним из наиболее популярных продуктов. Сейчас на такие кредиты есть постоянный спрос. С начала 2021 года СберБанк выдал 387 тысяч кредитов на сумму более 1 трлн рублей. И этом показатель в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года».
По числу одобренных заявок на ипотеку лидирует Москва. За ней идут Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и республика Башкортостан.
Напомним, Сбер второй месяц подряд последовательно снижает ставки по госпрограмме льготного ипотечного кредитования. Накануне ставка по ипотеке с господдержкой снизилась на 0,2 п.п. — до 5,55% годовых. Условия актуальны при первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде.В рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.

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