



ВТБ Пенсионный фонд произвел первые выплаты негосударственной пенсии клиентам ранее присоединенного НПФ «Магнит».

«Для нас и для бывших владельцев НПФ «Магнит» было очень важно, чтобы клиенты фонда в процессе реорганизации чувствовали себя максимально защищенными и не переживали за свои средства. Основа нашей стратегии - формирование клиентоориентированной модели бизнеса со стабильно высоким уровнем доходности и сервиса. Для нас начало выплат после покупки и реорганизации НПФ «Магнит» означает один из завершающих этапов реорганизации», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.