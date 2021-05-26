Экономика 26.05.2021 13:00 Новости компаний
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26.05.2021 13:00 Новости компаний
ВТБ Пенсионный фонд произвел первые выплаты негосударственной пенсии клиентам ранее присоединенного НПФ «Магнит».
«Для нас и для бывших владельцев НПФ «Магнит» было очень важно, чтобы клиенты фонда в процессе реорганизации чувствовали себя максимально защищенными и не переживали за свои средства. Основа нашей стратегии - формирование клиентоориентированной модели бизнеса со стабильно высоким уровнем доходности и сервиса. Для нас начало выплат после покупки и реорганизации НПФ «Магнит» означает один из завершающих этапов реорганизации», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.
ВТБ Пенсионный фонд в порядке универсального правопреемства выполняет все обязательства перед клиентами НПФ «Магнит». Перезаключать пенсионные договоры клиентам не требуется. Все условия договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения остаются в силе и продолжат действовать.
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