ЛУКОЙЛ развивает возобновляемую энергетику: в Волгограде прошла торжественная церемония открытия солнечной электростанции
Экономика 26.05.2021 14:38 Новости компаний
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26.05.2021 14:38 Новости компаний
Сегодня в Волгограде губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, первый исполнительный вице - президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев и генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай приняли участие в церемонии открытия второй солнечной электростанции Группы «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области мощностью 20 МВт.
Вторая, как и первая солнечная электростанция, введенная в 2018 году, расположена на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, под строительство второй солнечной электростанции было выделено 17 незадействованных в производстве участков общей площадью около 50 га.
Таким образом, суммарная мощность обеих СЭС выросла до 30 МВт. В дальнейшем управление и операционная деятельность двумя СЭС будет осуществляться ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», эксплуатирующем объекты ВИЭ Группы "ЛУКОЙЛ".
Ввод второй солнечной электростанции обеспечит дополнительно выработку 24,5 млн. кВтч электроэнергии в год и позволит сократить выбросы СО2 на 12 тысяч тонн ежегодно.
Реализация данного проекта стала была осуществлена в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). Для реализации проекта будет использовано преимущественно российское оборудование и услуги, а общая степень локализации СЭС составит не менее 75%.
Проекты первой и второй СЭС были реализованы совместно с Группой «Хевел», которая выполнила весь комплекс работ, включая производство и поставку локализованного оборудования.
Справка. ЛУКОЙЛ располагает крупным портфелем генерирующих активов на основе возобновляемых источников энергии, доля которых составляет 6% от коммерческой выработки электроэнергии Группой «ЛУКОЙЛ». Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками Компании позволяет предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тыс. тонн СО2-экв. в год. Центром компетенции ВИЭ в Группе «ЛУКОЙЛ» является ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
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