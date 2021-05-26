Потерял сознание за рулем: пенсионер погиб в ДТП под Волгоградом

Происшествия 26.05.2021 10:51
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26.05.2021 10:51
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб 64-летний водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем на ул. Революционной в Калаче-на-Дону.
По предварительной информации, водитель «Лада Ларгус» на скорости въехал в металлический забор. Пассажир «Лады» рассказал полицейским, что во время движения пожилой автомобилист внезапно потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, причины которой устанавливаются.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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