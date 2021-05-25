ВТБ поможет дистанционно зарегистрировать новый бизнес

Экономика 25.05.2021 15:06 Новости компаний
0
25.05.2021 15:06 Новости компаний
ВТБ запустил новый сервис для регистрации бизнеса онлайн. Клиенты, у которых есть биометрический заграничный паспорт, могут сделать это полностью дистанционно. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сервис предоставляется бесплатно во всех регионах присутствия банка.
Новый сервис на сайте reg.vtb.ru позволяет пройти все этапы регистрации бизнеса абсолютно бесплатно и в онлайн-режиме. Для этого клиенту понадобятся документы, необходимые для подачи на регистрацию ИП или ООО, биометрический заграничный паспорт и смартфон. Заявку можно подготовить на сайте всего за 20 минут, а перед отправкой в ФНС специалисты банка проверят ее на соответствие всем требованиям. Квалифицированную электронную подпись (КЭП) для подписи учредительных документов пользователь может получить в офисе банка или в мобильном приложении ID Point, подтвердив свою личность с помощью биометрического заграничного паспорта.
После того, как личность клиента подтверждена, он получает КЭП и в один клик заверяет документы на своем смартфоне с их последующей отправкой в ФНС. Через 5 рабочих дней предпринимателю на электронную почту придет подтверждение об успешном завершении процедуры регистрации.
Предприниматели, которые предпочтут пройти оформление в офисе банка, смогут сделать это в отделениях ВТБ по обслуживанию юридических лиц по всей России за один визит. Специалисты в присутствии клиента подготовят пакет документов и отправят в ФНС в электронном виде, а после успешной регистрации откроют для него расчетный счет в офисе банка.
«ВТБ постоянно работает над развитием продуктов и сервисов, которые позволяют малому и среднему бизнесу экономить время и средства. Мы уже помогли десяткам тысяч предпринимателей открыть свое дело, а запуск сервиса регистрации бизнеса на собственной омниканальной платформе сделает этот процесс еще более быстрым и удобным», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.
Услуга доступна для регистрации ИП или ООО с одним учредителем. Компаниям с несколькими учредителями доступно формирование пакета документов для последующей подачи в ФНС.
Подробная информация о сервисе на сайте reg.vtb.ru
Реклама
«Волгоградэнергосбыт» готов закупать электроэнергию в рамках поддержки «зеленой» микрогенерации25.05.2021 11:31
Экономика 25.05.2021 11:31
Студенты ВолГУ узнали ключевые задачи ESG стратегии Сбера25.05.2021 10:53
Экономика 25.05.2021 10:53
ВТБ запустил образовательный кредит25.05.2021 10:25
Экономика 25.05.2021 10:25
Дошли до финала: волгоградские студенты поборются за победу в национальном Чемпионате «MetalCup. Устойчивое развитие»25.05.2021 10:12
Экономика 25.05.2021 10:12
В Волгоградской области гасят долги по зарплате25.05.2021 09:53
Экономика 25.05.2021 09:53
Волгоградской промышленности не хватает фрезеровщиков, кузнецов и токарей24.05.2021 20:11
Экономика 24.05.2021 20:11
Банк «Открытие»: 79% жителей Юга считают, что сборная России выйдет из группы на чемпионате Европы по футболу24.05.2021 19:04
Экономика 24.05.2021 19:04
Банк «Открытие»: худшая неделя для меди с сентября 2020 г.24.05.2021 17:11
Экономика 24.05.2021 17:11
Волгоградский завод буровой техники представит продукцию на международной выставке24.05.2021 16:01
Экономика 24.05.2021 16:01
ВТБ Пенсионный фонд: каждый пятый клиент приходит в НПО дистанционно24.05.2021 15:46
Экономика 24.05.2021 15:46
К антифрод-системе Сбера присоединилась компания МТС24.05.2021 14:16
Экономика 24.05.2021 14:16
ВТБ в Волгограде выдал свыше 1,8 млрд рублей по ипотеке с господдержкой24.05.2021 11:08
Экономика 24.05.2021 11:08
Банк «Открытие» 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей21.05.2021 19:06
Экономика 21.05.2021 19:06
На рынке труда в Волгоградской области выросло количество вакансий21.05.2021 16:59
Экономика 21.05.2021 16:59
Сбер сообщит, как растут сбережения на вкладах21.05.2021 15:55
Экономика 21.05.2021 15:55
Реклама