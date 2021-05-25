ВТБ поможет дистанционно зарегистрировать новый бизнес





ВТБ запустил новый сервис для регистрации бизнеса онлайн. Клиенты, у которых есть биометрический заграничный паспорт, могут сделать это полностью дистанционно. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сервис предоставляется бесплатно во всех регионах присутствия банка.

Новый сервис на сайте reg.vtb.ru позволяет пройти все этапы регистрации бизнеса абсолютно бесплатно и в онлайн-режиме. Для этого клиенту понадобятся документы, необходимые для подачи на регистрацию ИП или ООО, биометрический заграничный паспорт и смартфон. Заявку можно подготовить на сайте всего за 20 минут, а перед отправкой в ФНС специалисты банка проверят ее на соответствие всем требованиям. Квалифицированную электронную подпись (КЭП) для подписи учредительных документов пользователь может получить в офисе банка или в мобильном приложении ID Point, подтвердив свою личность с помощью биометрического заграничного паспорта.

После того, как личность клиента подтверждена, он получает КЭП и в один клик заверяет документы на своем смартфоне с их последующей отправкой в ФНС. Через 5 рабочих дней предпринимателю на электронную почту придет подтверждение об успешном завершении процедуры регистрации.

Предприниматели, которые предпочтут пройти оформление в офисе банка, смогут сделать это в отделениях ВТБ по обслуживанию юридических лиц по всей России за один визит. Специалисты в присутствии клиента подготовят пакет документов и отправят в ФНС в электронном виде, а после успешной регистрации откроют для него расчетный счет в офисе банка.

«ВТБ постоянно работает над развитием продуктов и сервисов, которые позволяют малому и среднему бизнесу экономить время и средства. Мы уже помогли десяткам тысяч предпринимателей открыть свое дело, а запуск сервиса регистрации бизнеса на собственной омниканальной платформе сделает этот процесс еще более быстрым и удобным», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

Услуга доступна для регистрации ИП или ООО с одним учредителем. Компаниям с несколькими учредителями доступно формирование пакета документов для последующей подачи в ФНС.