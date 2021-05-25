



Команда Волгоградского государственного технического университета ГОСТbusters заняла призовое место в полуфинале Национального чемпионата «Metal Cup. Устойчивое развитие» по Центральному кластеру, который прошел в апреле в рамках 16 Международного форума «Мир-Экспо» в Москве.

Как сообщает ИА «Высота 102», наши студенты уже направились на финал чемпионата, который пройдет 26-29 мая на базе регионального оператора Сколково в Екатеринбурге – Технопарке высоких технологий Свердловской области.

Напомним, четверть финал «MetalCup. Устойчивое развитие», партнером которого выступил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ, прошел в марте на базе Волгоградского государственного технического университета.

Тогда 10 команд университета получили возможность напрямую задать вопросы экспертам в онлайн-формате по образованию коксовой пыли в процессе производства анодной продукции и получить информацию о наработках отдела развития производственной системы по возможности использования коксовой пыли в качестве побочного продукта производства. Наиболее интересными, в том числе и с точки зрения презентации материала, стали работы команд «ГОСТbusters» и «Генератор идей».

Именно эти команды направились в Москву для участия в полуфинале Чемпионата.





Участники решали кейс от индустриального партнера - Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств «РУСЛОМ.КОМ».

Итогом защиты кейсов 15 команд-участниц стало третье место политехников – команда ГОСТbusters взяла бронзу, обойдя весьма сильных соперников.

Что является залогом таких серьезных побед, решил выяснить корреспондент ИА «Высота 102». В команде ВолГТУ - студенты самых разных специальностей. Как пояснила научный руководитель команды Екатерина Селезнева, для решения сложных кейсов необходимо, чтобы в команде были будущие технологи, химики, а также экономисты и экологи. Только так можно предложить наиболее эффективное, безопасное и экономически окупаемое решение поставленной перед участниками задачи. В состав команды вошли не только студенты выпускных курсов,но и второкурсники. Ребята поделились своими впечатлениями от Чемпионата.





Екатерина Пожилова, факультет технологии конструкционных материалов, кафедра «Технология материалов»:

-Если говорить о сложности задания, сразу всплывают первые мысли, пришедшие после первого прочтения кейса. И эти мысли о том, сколько информации надо переработать, где её искать и как эффективнее распределить эту нагрузку.А также, что нужно повторно прочитать и, возможно, найти ответы на вопросы, возникшие при первом прочтении содержания кейса. По моему мнению, переработка большого количества информации а процессе решения кейса, является наиболее сложной частью работы. Благодаря слаженной работе нашей команды, мы предоставляем все трудности и препятствия на пути решения кейса.





Петр Белицкий, факультет технологии конструкционных материалов, кафедра «Технология материалов»:

-В команде царила дружеская атмосфера. Всё участники команды внесли вклад в данную победу. Мы сделаем все возможное, чтобы победить в финале.

Екатерина Кукса, факультет экономики и управления, кафедра «Менеджмент и финансы производственных систем»:

- Для меня участие в чемпионате стало большим шагом вперед, так как я учусь только на 2-ом курсе и я еще смутно понимаю все процессы работы предприятия, в частности с экономической точки зрения. Команда у меня самая лучшая оказалась! Все ребята большие молодцы, каждый отлично разбирается в своей сфере, мы быстро находим общий язык и помогаем друг другу от поиска информации до поддержания командного духа. Сейчас мы ждем новый кейс для начала усердной работы и полной подготовки к финалу. Желаю удачи всем командам, все наши соперники тоже очень достойные. Я уверена, у нас есть все шансы на победу!





Кирилл Ивченко, факультет технологии конструкционных материалов, кафедра «Технология материалов»:

- Участие в подобного рода мероприятиях очень пригодится в учебе и профессиональной деятельности. Тот весь колоссальный опыт, который мы получили на этом международном конкурсе, будет нас сопровождать на всем протяжении профессиональной карьеры. Благодаря таким мероприятиям мы погрузились в производственную обстановку и почувствовали изнутри весь цикл производства. И хочу сказать больше спасибо организатарам за такой насыщенный чемпионат.

Екатерина Романова, химико-технологический факультет, кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»

- Для меня, как для будущего эколога, это большой шанс узнать больше новой информации о современных очистных технологиях, которые используются сейчас в производстве. Большой шанс поработать с экспертами, проявить себя в команде, достичь высот и идти к поставленным целям. Спасибо за предоставленную возможность сделать шаг на встречу к мечте!

Напомним, что после серии полуфиналов, команды, проявившие себя наиболее успешно по результатам оценки жюри, получили путевку в Национальный финал России. А лучшие из лучших представят страну на грандиозном Гранд-финале.

«Ребята из ГОСТbusters открыты новому – знаниям, восприятию концепций, анализу аспектов и методик решений. Их стремление к эффективной коллективной работе восхищает меня. Особенно если учесть, что команда образовалась в первых числах марта и у трех одногруппников-металлургов появились новые знакомые – экономист и эколог, – которые быстро стали друзьями. В моей деятельности наставника - это одна из наиболее самостоятельных команд, в которой пока не возникало внутренних конфликтов, снижающих эффективность командной работы. Ребята открыты коучингу, внимательны к вопросам во время подготовки, открыто дискутируют в процессе обсуждения решения и сообща принимают окончательный вариант. Победа в полуфинале их, несомненно, воодушевила, как и внимание руководства ВгАЗ ОК РУСАЛ. Я очень надеюсь на хороший результат в финале и хочу пожелать: ГОСТbusters, дерзайте!», - отметила научный руководитель команды Екатерина Селезнева.

Отметим, что в рамках форума для ребят прошли лекции и семинары от экспертов - представителей профильных ведомств и металлургических компаний страны. Напомним, традиции выявления и поддержки талантливой молодежи заложены основателем компании РУСАЛ, промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской. В настоящее время его фонд поддерживает более 400 инициатив по всей России, направленных на развитие образования и науки, сохранение духовного и культурного наследия и повышение стандартов общественного здравоохранения.



