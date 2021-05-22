Стрелка ищут: три человека ранены в ходе перестрелки в Волгограде

Происшествия 22.05.2021 16:17
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22.05.2021 16:17
Полицейские разыскивают виновника сегодняшней перестрелки в центре Волгограда, в результате которой пострадали три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, около 4 часов ночи злоумышленник открыл стрельбу, ранив троих волгоградцев. Все они были госпитализированы.
В настоящее время проводится проверка. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности стрелка и его задержанию.
По предварительной информации, стрельба произошла в Центральном районе около торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл» после конфликта в ресторане-караоке.
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