Экономика

В I квартале 2021 года клиенты Сбера в Поволжье чаще всего выбирали пакет расчетно-кассового обслуживания «Легкий старт»

Экономика 21.05.2021 14:06 Новости компаний
0
21.05.2021 14:06 Новости компаний


В I квартале 2021 предпринимателями 7 регионов России, относящихся к Поволжскому банку Сбербанка, было открыто 6493 новых счетов. Наиболее популярным пакетом РКО (расчетно-кассового обслуживания)среди линейки Сбербанка стал «Легкий старт». Данным предложением воспользовались 57% новых корпоративных клиентов банка, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Пакет услуг «Лёгкий старт» оптимален для тех, кто только начинает свой бизнес или уже управляет бизнесом небольшого размера.  В рамках пакета услуг «Лёгкий старт» предприниматели получают бесплатное открытие и ведение счета, а также бесплатные внутренние платежи. Напомним, что на текущий момент линейка пакетов услуг расчётно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает четыре предложения — «Лёгкий старт», «Набирая обороты», «Полным ходом» и «ВЭД без границ», — которые помогают малому бизнесу экономить на транзакциях.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:
«Сбербанк создает комфортные условия для своих корпоративных клиентов и предлагает удобные пакеты услуг для различных направлений их работы. Наши предложения сформированы на основе анализа поведенческой модели предпринимателей малого бизнеса. Это позволяет учитывать предпочтения каждого клиента, а значит помогает им успешно развивать свой бизнес».
Кроме того, клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес – ИП и ООО с одним учредителем – без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит, благодаря услуге «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие расчетного счета». Для регистрации бизнеса клиенту потребуется учетная запись в Сбербанк Онлайн и смартфон с операционной системой IOS или Android. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в ФНС. После регистрации бизнеса открытие счета осуществляется дистанционно без визита в банк.
«Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» – это один из сервисов, который предоставляется предпринимателям в рамках комплексной программы – «Бизнес-старт». «Бизнес-старт» – набор сервисов Сбербанка и услуг экосистемы Сбера, которые помогают начинающим предпринимателям в становлении своего бизнеса. В его состав входят пакеты услуг РКО, бесплатное подключение эквайринга, юридическая поддержка, удобная бухгалтерия и поиск сотрудников.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Экономика
21.05.2021 19:06
Экономика 21.05.2021 19:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2021 16:59
Экономика 21.05.2021 16:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2021 15:55
Экономика 21.05.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2021 15:55
Экономика 21.05.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2021 13:53
Экономика 21.05.2021 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2021 10:40
Экономика 21.05.2021 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2021 10:39
Экономика 21.05.2021 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2021 09:45
Экономика 21.05.2021 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2021 16:44
Экономика 20.05.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2021 14:31
Экономика 20.05.2021 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2021 13:08
Экономика 20.05.2021 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2021 12:40
Экономика 20.05.2021 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2021 09:05
Экономика 20.05.2021 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2021 17:11
Экономика 19.05.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2021 13:13
Экономика 19.05.2021 13:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:34
«Без прописки я бомж»: бездомная волгоградка годами борется за законное жильеСмотреть фотографии
17:54
Волгоградскую "Рублевку" распродают с молоткаСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области отправили в колонию пьяного водителя-рецидивистаСмотреть фотографии
16:59
На рынке труда в Волгоградской области выросло количество вакансийСмотреть фотографии
16:27
Под Волгоградом опекун умыкнула у сироты и спустила на себя 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:22
Кина не будет: кинотеатр в Волгограде накажут за слишком частые сеансыСмотреть фотографии
15:41
В волгоградском «Роторе» больше не будут жаловаться на вылет из РПЛСмотреть фотографии
15:27
«Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельностиСмотреть фотографии
14:17
Жителей аварийных домов массово переселяют в новостройки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Нулевую смертность от COVID-19 в Волгоградской области сменил лжерекордСмотреть фотографии
12:47
Руководителя бюро МСЭ в Волгограде осудят по скандальному делу о коррупцииСмотреть фотографии
12:11
Пожарным добровольцам в Волгоградской области поднимут зарплату в опасный сезонСмотреть фотографии
11:59
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в ШереметьевоСмотреть фотографии
11:05
ЦРБ в Волгоградской области обязали оплатить доставку тел умерших от ковида в морг за 240 кмСмотреть фотографии
10:39
Оплата вывоза мусора: кто и почему должен платить, если собственника не сталоСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области названы самые состоятельные деятели культурыСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде берутся за реконструкцию площади ЧекистовСмотреть фотографии
10:01
Пьяные компании, грязь и голод: в Волгограде на нерадивую мать возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
09:56
Крупного районного чиновника в Волгоградской области подозревают в многомиллионной халатностиСмотреть фотографии
09:45
Сады Придонья предлагают узнать о компании через виртуальную реальностьСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде воинский эшелон обработали от зараженияСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области сгорел дом из-за оставленного на зарядке телефонаСмотреть фотографии
21:25
«Дети, мы вас любим!»: смерть школьницы потрясла жителей города Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:43
"Не убивал, а оборонялся": житель Волгоградской области 17 раз ударил приятеля ножомСмотреть фотографии
17:29
Бывший начальник жд-станции в Волгоградской области поплатился за взяткуСмотреть фотографии
17:24
49 человек задержались в аэропорту Волгограда из-за поломки самолетаСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде хозяйка BMW "повесила" на банк кучу штрафов за нарушение ПДДСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде решили открыть пришкольные лагеряСмотреть фотографии
16:22
В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния рекиСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде умер настоятель храмаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 