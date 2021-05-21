В I квартале 2021 года клиенты Сбера в Поволжье чаще всего выбирали пакет расчетно-кассового обслуживания «Легкий старт»
Экономика 21.05.2021 14:06 Новости компаний
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21.05.2021 14:06 Новости компаний
В I квартале 2021 предпринимателями 7 регионов России, относящихся к Поволжскому банку Сбербанка, было открыто 6493 новых счетов. Наиболее популярным пакетом РКО (расчетно-кассового обслуживания)среди линейки Сбербанка стал «Легкий старт». Данным предложением воспользовались 57% новых корпоративных клиентов банка, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Пакет услуг «Лёгкий старт» оптимален для тех, кто только начинает свой бизнес или уже управляет бизнесом небольшого размера. В рамках пакета услуг «Лёгкий старт» предприниматели получают бесплатное открытие и ведение счета, а также бесплатные внутренние платежи. Напомним, что на текущий момент линейка пакетов услуг расчётно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает четыре предложения — «Лёгкий старт», «Набирая обороты», «Полным ходом» и «ВЭД без границ», — которые помогают малому бизнесу экономить на транзакциях.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:
«Сбербанк создает комфортные условия для своих корпоративных клиентов и предлагает удобные пакеты услуг для различных направлений их работы. Наши предложения сформированы на основе анализа поведенческой модели предпринимателей малого бизнеса. Это позволяет учитывать предпочтения каждого клиента, а значит помогает им успешно развивать свой бизнес».
Кроме того, клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес – ИП и ООО с одним учредителем – без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит, благодаря услуге «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие расчетного счета». Для регистрации бизнеса клиенту потребуется учетная запись в Сбербанк Онлайн и смартфон с операционной системой IOS или Android. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в ФНС. После регистрации бизнеса открытие счета осуществляется дистанционно без визита в банк.
«Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» – это один из сервисов, который предоставляется предпринимателям в рамках комплексной программы – «Бизнес-старт». «Бизнес-старт» – набор сервисов Сбербанка и услуг экосистемы Сбера, которые помогают начинающим предпринимателям в становлении своего бизнеса. В его состав входят пакеты услуг РКО, бесплатное подключение эквайринга, юридическая поддержка, удобная бухгалтерия и поиск сотрудников.
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