Экономика 20.05.2021 12:40
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20.05.2021 12:40
Волгоградский региональный центр компетенций успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» и стал очередным сертифицированным оператором нацпроекта в стране, сообщает ИА «Высота 102».
Сертификация региональных центров компетенций стартовала в январе 2021 года. В составе экспертной комиссии – представители Министерства экономического развития РФ, ФЦК и руководители РЦК Челябинской и Кемеровской области.
Деятельность центра оценивалась по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате – с выездом на предприятия, которые вовлечены в реализацию нацпроекта. Задача – убедиться, что региональные команды организовали работу с предприятиями-участниками нацпроекта эффективно, предоставляют услуги качественно и готовы продолжить деятельность по повышению эффективности работы предприятий.
Представители сертификационной комиссии посетили три предприятия – ООО «Любимый город», МУП «Метроэлектротранс» и ООО «Концессии водоснабжения».
Отметим, что предприятие «Метроэлектротранс» на днях уже завершило шестимесячный этап проекта с Региональным центром компетенций. Компания за полгода сумела оптимизировать и ускорить процесс капительного ремонта трамваев в городе. Таких успехов предприятие добилось благодаря внедрению инструментов бережливого производства.
Также для Регионального центра сертификация стала поиском новых зон роста: экспертами Федерального центра было обращено внимание на совершенствование методологии ведения проекта. Представители Регионального центра отметили, что все рекомендации будут учтены при работе с предприятиями.
По результатам всех мероприятий на предприятиях было выдано заключение с высокими оценками соответствия, а показатель организации работы РЦК составил 11 баллов из 11 – наилучший из возможных результатов.
«Высокая оценка деятельности Регионального центра Волгоградской области связана, в том числе и с всесторонней поддержкой, которую оказывает регион, это важный залог успеха нацпроекта», – отметил директор АНО «Регионального центра компетенций» Максим Логунов.
Напомним, что нацпроект «Производительность труда» реализуется в Волгоградской области с 2019 года, за это время его участниками стали 42 предприятия.
Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина 2018 года и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.
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