









Новоаннинский районный суд назначил 2,5 года условно 67-летнему инвалиду III степени Николаю Корнееву, признав его виновным в гибели пассажирки и причинении тяжкого вреда водителю автомобиля «Нива». Как сообщает ИА «Высота 102», судья Сергей Денисов также обязал пенсионера выплатить невиданную даже по городским меркам сумму компенсации морального вреда в 1 млн рублей.

Роковое ДТП случилось утром 17 сентября 2020 года. Николай Корнеев возвращался на своей «Лада Гранта» с утренней рыбалки со стороны хутора Галушкинский. Дорога была пустой, пока он не догнал ехавшую в сторону Новоаннинского «Ниву», за рулем которой был главный агроном СПК «Галушкинский» Иван Лапин. Николай Корнеев пошел на обгон, выехал на встречную полосу, и, когда «Лада» поравнялась с «Нивой», водитель последней повернул руль влево и столкнулся с «Грантой». От удара «Нива» съехала в кювет и опрокинулась. Из автомобиля вылетела 65-летняя жена агронома, она погибла на месте происшествия. Лапина и еще одного пассажира, который сидел на заднем сиденье, госпитализировали.

Водитель «Нивы» в своих показаниях об обстоятельствах ДТП утверждал, что он и пассажир рядом с ним в момент аварии были пристегнуты. Следствие возбудило уголовное дело, а прокуратура вынесла обвинительное заключение — в смерти Лапиной и переломах агронома обвиняется Николай Корнеев.

Интересно, что в ходе расследования не назначались трасологическая и судебно-медицинская экспертизы для подтверждения слов Лапина о пристегнутых ремнях. На проведении этих исследований независимыми организациями настоял адвокат Корнеева Армен Габриелян. Эксперты в один голос заявили: ремни безопасности в «Ниве» не были застегнуты — об этом свидетельствует состояние машины после ДТП и отсутствие характерных ссадин и кровоподтеков от ленты застегнутого ремня. Суд приобщил к делу результаты заключений специалистов, представленные стороной защиты, но, очевидно, при вынесении вердикта роли они не сыграли.

Между тем, судмедэксперт, автотехник и трасолог настаивают: Лапин и второй пассажир не пострадали столь сильно, если бы были пристегнуты, а женщина могла выжить, не вылетев из салона. Более того, если Лапин начал движение, не убедившись, что все в машине застегнули ремни, то вина в тяжких последствиях ДТП должна была лечь именно на него, пояснил защитник пенсионера.

Вместе с обвинительным приговором Сергей Денисов удовлетворил гражданский иск потерпевшей по делу стороны на сумму в 1 млн рублей. Для Николая Корнеева — пенсионера, который работал водителем автобуса и завхозом в местной гимназии и на иждивении которого находится престарелая родственница, это решение стало шоком. «Я не понимаю, откуда взялась такая сумма компенсации морального вреда, она не вписывается ни в какие рамки», — недоумевает Николай Корнеев. Он и его супруга Татьяна, живущие в скромном доме в Новоаннинском, не представляют, где им взять такие средства.

Пока что приговор не вступил в законную силу. Сторона защиты подаст апелляцию в Волгоградский областной суд, надеясь добиться справедливости в этой инстанции — Николай Корнеев уверен в своей невиновности, которую дважды он доказал при проверке на полиграфе. «Высота 102» будет следить за развитием событий.