Больше 3,5 млн россиян расплачиваются за покупки в Интернете через SberPay





С момента запуска Сбером собственного платёжного сервиса SberPay уже 3,5 млн человек совершили хотя бы одну онлайн-оплату с использованием сервиса. Сервис запущен в мае в 2020 года, и на сегодняшний день с его помощью совершают покупки более 1 млн клиентов банка, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Прошлой весной мы запустили SberPay и за год добились весомых результатов. Уже больше 1 млн человек в месяц расплачиваются таким методом за покупки в Интернете. Больше всего покупок совершается в интернет-магазинах — 54,5% всех операций. Также клиенты активно оплачивают продукты в супермаркетах и проезд на транспорте —19,8% и 13,7% соответственно.Таким образом, смотря на динамику, можно говорить о том, что Сберзадаёт тренды в области платёжных сервисов на рынке. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставлять нашим клиентам самые передовые, безопасные и удобные способы для оплаты товаров и услуг. Сервис SberPay даёт возможность огромному числу россиян платить онлайн без карты из доверенной зоны мобильного приложения СберБанк Онлайн. Пользоваться им очень просто и удобно: ввода какой-то дополнительной информации не требуется. Пока чаще всего россияне расплачиваются картой, но я уверен, что сервис SberPay займёт значительную долю на рынке бесконтактных платежей».

По словам Дмитрия Малых, кSberPay уже присоединились уже 65 000 партнёров, в том числе все компании экосистемы. Бизнес отмечает преимущество сервиса. Для присоединения к нему продавцу не требуется никаких дополнительных настроек и действий, если он уже пользуется интернет-эквайрингом СберБанка.