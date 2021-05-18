Экономика

Больше 3,5 млн россиян расплачиваются за покупки в Интернете через SberPay

Экономика 18.05.2021 15:16 Новости компаний
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18.05.2021 15:16 Новости компаний


С момента запуска Сбером собственного платёжного сервиса SberPay уже 3,5 млн человек совершили хотя бы одну онлайн-оплату с использованием сервиса. Сервис запущен в мае в 2020 года, и на сегодняшний день с его помощью совершают покупки более 1 млн клиентов банка, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:
«Прошлой весной мы запустили SberPay и за год добились весомых результатов. Уже больше 1 млн человек в месяц расплачиваются таким методом за покупки в Интернете. Больше всего покупок совершается в интернет-магазинах — 54,5% всех операций. Также клиенты активно оплачивают продукты в супермаркетах и проезд на транспорте —19,8% и 13,7% соответственно.Таким образом, смотря на динамику, можно говорить о том, что Сберзадаёт тренды в области платёжных сервисов на рынке. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставлять нашим клиентам самые передовые, безопасные и удобные способы для оплаты товаров и услуг. 
Сервис SberPay даёт возможность огромному числу россиян платить онлайн без карты из доверенной зоны мобильного приложения СберБанк Онлайн. Пользоваться им очень просто и удобно: ввода какой-то дополнительной информации не требуется. Пока чаще всего россияне расплачиваются картой, но я уверен, что сервис SberPay займёт значительную долю на рынке бесконтактных платежей».
По словам Дмитрия Малых, кSberPay уже присоединились уже 65 000 партнёров, в том числе все компании экосистемы. Бизнес отмечает преимущество сервиса. Для присоединения к нему продавцу не требуется никаких дополнительных настроек и действий, если он уже пользуется интернет-эквайрингом СберБанка.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/

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