ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса

Экономика 18.05.2021 11:17 Новости компаний
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18.05.2021 11:17 Новости компаний
ВТБ начал выдавать электронные налоговые гарантии клиентам из сегмента крупного бизнеса. Этот сервис позволяет корпоративным клиентам ВТБ существенно ускорить подачу документов в ФНС и возмещение уплаченных налогов. Ранее ВТБ запустил сервис по выдаче электронных банковских гарантий клиентам среднего и малого бизнеса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Электронная налоговая гарантия подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и передается клиенту через Систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» для дальнейшего направления по каналам электронного документооборота в налоговые органы.
«Приоритет ВТБ в рамках реализации технологической трансформации – создание максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов. Одна из важнейших задач – создание цифровых решений для ускорения рутинных процессов и выделения времени для решения стратегических задач для корпоративных клиентов. Сервис по выдаче электронных банковских гарантий клиентам из крупного корпоративного бизнеса – еще один шаг в этом направлении. Технологические решения сервиса не только позволили клиентам ускорить возмещение уплаченных налогов, но и вывели на новый уровень безопасность процесса за счет повышения надежности системы», - заявил заместить президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
«Приоритетом нашего банка является развитие цифровых процессов и сокращение бумажного документооборота, поэтому запуск электронных налоговых гарантий – это еще одно новое технологическое решение, которое будет востребовано среди клиентов крупного бизнеса. В дальнейшем мы планируем масштабировать цифровизацию проектов и полностью перевести документарный бизнес в диджитал-пространство», – прокомментировал начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев.
ВТБ продолжает активно развивать цифровые сервисы по документарным операциям: в декабре Банк ВТБ первым в России выдал цифровую банковскую гарантию в режиме промышленной эксплуатации российской блокчейн-платформы Мастерчейн – первой сертифицированной блокчейн-платформы, использующей средства криптографической защиты информации.
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